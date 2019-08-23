2度向仇家放鞭炮涉恐嚇　他辯稱：看到髒東西要放炮驅趕

▲桃園市林姓男子今年5月間兩度在新屋區民宅燃放鞭炮，遭住家提告恐嚇。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子與邱姓男子有侵占之糾紛，今年4月間林男獲判不起訴處分後，竟於5月間兩度至邱男住宅旁燃放鞭炮，邱男與家人都認為林是存心來示威心生畏懼提告；林男則辯稱自己有靈異體質，有看到該處有髒東西，才燃放鞭炮驅趕，檢方偵結依恐嚇危害安全罪聲請簡易判決處刑。

檢警調查，44歲的林姓男子於今年5月12日晚間9時41分、5月22日下午4時許，兩度前往新屋區邱男住家前燃放鞭炮後隨即離去，引起左右鄰居議論紛紛，警方事後調閱監視器查出是林男所為，邱男心生畏懼下向警方報案。

林男在偵訊時否認有恐嚇意圖，林男辯稱，之前與邱男有侵占官司糾紛，4月26日獲悉不起訴處分後，非常高興就帶著鞭炮前往邱男住家前然後鞭炮慶祝，因他本身有靈異體質，看到邱男住家前有無形髒東西，故燃放鞭炮驅趕，至於5月22日下午，他經過該處閒逛時又看到髒東西，因此再度燃放鞭炮驅趕。

檢方認為，林男供詞，顯為臨訟卸責之詞，加上他曾於4月26日晚間向邱男家人說：「不拿30萬元出來和解，不會放過你們」等語，已構成恐嚇罪嫌，雖告訴人事後並未錄到相關話語，但已涉及恐嚇罪嫌，檢方23日偵結，將林男依恐嚇危害安全罪向地院聲請簡易判決處刑。

【更多新聞】

►影／超離譜！連開256張限速5km烏龍罰單搶錢 桃警硬拗：寄新的照罰

►男撞死婦人肇逃挨告 副駕駛座女子「酒醉昏睡」不起訴

►秋節將屆桃機防疫作業落實 農委會籲勿帶肉製品月餅返台