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違規左轉提申訴…警調片「發現逆向新事證」　他上網討拍被噓

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記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名男子日前在中壢區騎車時違規遭警方攔下開單告發，男子不服提出申訴，隨後又多收到一張逆向行駛罰單，氣得在臉書「爆料公社」上傳591字討拍，也質疑警方挾怨報復；警方隨即公布以員警秘錄器拍攝男子紅燈左轉違規影片，被網友譙爆，直呼警方適時公布取締違規影片成為最強打臉。

▲桃園市一名男子日前因違規被開單告發，事後上臉書怒譙警方，警方公布違規取締照片。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市一名男子(左前)日前因違規被開單告發，事後上臉書怒譙警方，警方公布違規取締照片。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這名男子在爆料公社上傳：「請教一下有廢友遇過類似員警挾怨報復情形嗎？」男子指稱，當時停紅綠燈準備左轉，變燈左轉後約莫200-300公尺，被兩位員警攔下告知闖紅燈，在兩員警壓力下只好簽名；事後覺得起碼也要讓他看一下闖紅燈的證據，於是行使第一次申訴；沒想到，申訴後相隔1個月，他卻收到另一張逆向行駛罰單，質疑警方當下沒有舉發，不滿他申訴，才會再補他一槍逕行舉發，懷疑警方挾怨報復。

▲桃園市一名男子因違規被警方開單告發，事後上臉書怒譙警方。（圖／翻攝自爆料公社）

▲桃園市一名男子因違規被警方開單告發，事後上臉書怒譙警方。（圖／翻攝自爆料公社）

中壢警分局後來在爆料公社留言：「我在中北路、福州路口等待紅燈時，恰好看到您在燈號未變綠燈時就左轉福州路，依法上前攔查並對您開立闖紅燈紅單，事後您對此紅單不服而申訴，經同仁檢視秘錄器，發現您還有逆向行駛的違規，當然因為影像都要附給監理站了，那我們也是依規定對您的逆向違規行為依法告發，如果還是不服歡迎您來派出所我將整段過程放給您看，或許您就不會那麼生氣了。」

▲桃園市一名男子日前因違規被開單告發，警方24日公布違規取締影片。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市一名男子日前因違規被開單告發，警方24日公布違規取締影片。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方貼出回應文後，網友紛紛留言質疑「違規理由還真多」、「慣性違規卻說挾怨報復，大家一起奇文共賞」…..有網友認為，男子第一次闖紅燈申訴，員警依照申訴內容調閱畫面，結果沒想到又發現原po還有另一項逆向紅燈左轉違規，再依規逕行檢舉，哪有什麼狹怨報復？原 po不申訴還好，一經申訴警察調閱畫面，結果再加一條逆向紅燈左轉，那就怨不得別人了。

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關鍵字：男子,臉書討拍,違規闖紅燈,臉書爆料公社,員警回應

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