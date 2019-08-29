桃園大坡溪驚見「血流成河」 環局查原因超瞎：小孩打翻染料

▲桃園市新屋區大坡溪28日驚見「血流成河」，環局人員追查發汙染源頭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市新屋區大坡溪溪水這兩天染紅儼如「血流成河」，農民擔憂灌溉溪水遭汙染向環保局陳情，市府環保局29日到場稽查，發現染紅溪水沿著排放管線汙染源頭竟是一家香鋪工廠，業者坦言因小孩不慎打翻香腳染料才造成下游溪水汙染，環保局驗出溪水並無重金屬含量，應無汙染之虞，但仍依違反水汙染防治法規定，處罰業者3萬到300萬元不等罰款，並限期一週內完成清理。

▲桃園市新屋區大坡溪28日遭染紅，環局人員追查汙染源並檢驗水質。（圖／記者沈繼昌翻攝）

新屋區大坡溪沿岸農民28日發現溪水被汙染，擔心二期稻作灌溉水源受影響，向市府環保局陳情求助，環保局稽查人員29日趕往新屋區觀海路一段與觀海路二段交界處大坡溪勘查，發現溪水色呈現淡紅色，初步檢測溪水水質尚屬正常，酸鹼值都適中，再以重金屬試紙銅鎳檢測也未查出含有重金屬反應，初步研判應該是色料汙染導致。

▲桃園市新屋區大坡溪遭染紅，環局人員追查發現汙染源是上游香舖肇禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

環保局稽查人員沿大坡溪上游勘查，結果在後庄里一間香鋪工廠發現汙染源頭，業者坦承在清理香腳染色鍋時，小孩不慎打翻染料，才讓高濃度的香腳染料流至後方溝渠，汙染下游大坡溪溪水。

▲桃園市新屋區大坡溪遭染紅，環局人員採樣溪水竟成粉紅色。（圖／記者沈繼昌翻攝）

環保局表示，因香鋪顏料已造成溪水汙染，環保局將依違反水汙染防治法第30條第1項規定，在水汙染管制區內，使用農藥、化學肥料，導致有汙染主管機關指定之水體之虞，可處3萬到300萬元不等罰款並限期改善，要求業者須在9月4日17時前將被汙染區域自行清理完成。

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