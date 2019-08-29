王金平訪罹癌柚農陳朝根　不讓農民用心種的東西採收不了

▲立法院前院長王金平，29日到宜蘭拜訪罹癌老柚農陳朝根。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

29日到宜蘭，拜訪罹癌老柚農陳朝根的立法院前院長王金平說，因為助理他們從網路上看到陳朝根的新聞，認為說是值得來關心，也希望大家8/31、9/1到陳朝根的柚園享受田園之樂，最重的是不要讓農民用心種植的東西採收不了。

29日下午到宜蘭冬山鄉，拜訪罹癌老柚農陳朝根的立法院前院長王金平表示，因為助理他們從網路上看到陳因病無力採收柚子，開放便宜採果新聞，認為說是值得來關心，而且這能夠讓一般的家庭，闔家都能夠來這裡當作一個秋遊，同時闔家共同度過一個美好的田園生活，而且親自體驗採收樂趣。

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王金平說，陳朝根提供這樣一個機會，他覺得非常好，所以，他一方面來探望，二方面也呼籲所有的鄉親好友還有網民們，一方面關心，二方面付出行動，大家在星期假日趕快來自己的採集，能夠享受田園的樂趣，他覺得是一舉數得的事情。

所以，他我特別呼籲大家來共襄盛舉，一方面來解決陳的問題，二方面等於不要讓用心種植的東西採收不了，這樣太可惜了，所以希望大家踴躍的一起來這裡進行關心跟來這裡享受田園之樂。

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