翟神看這3個人選總統…若要「效率經營」　就選郭台銘





▲蔡英文、郭台銘、柯文哲。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

始終未將未來動向說死的鴻海集團創辦人郭台銘，自28日出發前往中東後，將在30日返回台灣，而郭台銘陣營也開始蓄勢待發，將初選團隊進行重新整軍。繼聯電榮譽副董事長宣明智透露「我們（財經界朋友）都希望他出來！」之後，有科技網路「翟神」之稱的翟本喬雖未表態要支持誰，但開始分析各方人士的優勢，包括選民若要國家能「效率經營」，就要選郭台銘。

和沛科技創辦人翟本喬近日受到不明網軍攻擊，被迫表態支持誰，他29日上午在臉書上表示，「還沒決定支持誰！」僅在臉書上細數總統蔡英文、台北市長柯文哲、郭台銘，以及前行政院長張善政的優勢。

翟本喬提到，「如果你是有特定理念，希望廣為散佈這個理念，然後有一個候選人正好符合這個理念，那你早早宣布支持他，協助他提升人氣，也幫助你散佈這個理念。這樣是對的。」

翟本喬表示，比方說因為「國家主權」理念，支持蔡英文；比方說因為「踏實做事」理念，支持柯文哲；比方說因為「效率經營」理念，支持郭台銘；比方說因為「理工治國」理念，支持張善政…等，但「對不起，最後一個我想不出來，歡迎支持的人自行補上！」

「這些我都尊重，也不會批評。」翟本喬強調，自己還沒決定支持誰，只是深深覺得到處逼問人否支持己方候選人的，都是豬隊友。

關於翟本喬分析郭台銘「效率經營」的優勢，其實宣明智24日就表示，財經界的朋友都希望郭台銘能夠出來選！只是郭台銘究竟選不選？考量的點是什麼？宣明智僅回應，沒有問郭台銘這個問題，只是雙方不時會見面，然後勸對方出來選。

▼翟本喬分析蔡英文、柯文哲、張善政、郭台銘的優勢。（圖／翻攝自翟本喬的臉書）

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