快訊／航特部遭民眾持刀硬闖！搶衛哨槍械　火速被制伏送警偵辦

▲航特部26日遭民眾硬闖，火速遭到制伏。（資料照／軍聞社）
記者陶本和／台北報導
陸軍航空特戰指揮部27日證實，所屬特戰指揮部武漢營區於26 日深夜，遭一名李姓民眾持刀尾隨收假人員車輛後方，意圖擅闖營區，並欲搶奪衛哨槍械，當場遭哨長及值星官協力制伏，並通報警方帶回處理；全案現由龍潭分局中興派出所偵辦中。
航特部特別肯定此次門口衛哨兵善盡職責，緊急應變處置得宜，有效防範營區安全危安事件，並將公開表揚議獎；另將以此案為例，加強營區門禁管制與衛哨執勤應變能力訓練，確保營區整體安全。
▲航特部26日遭民眾硬闖，火速遭到制伏。（資料照／軍聞社）
記者陶本和／台北報導
陸軍航空特戰指揮部27日證實，所屬特戰指揮部武漢營區於26 日深夜，遭一名李姓民眾持刀尾隨收假人員車輛後方，意圖擅闖營區，並欲搶奪衛哨槍械，當場遭哨長及值星官協力制伏，並通報警方帶回處理；全案現由龍潭分局中興派出所偵辦中。
航特部特別肯定此次門口衛哨兵善盡職責，緊急應變處置得宜，有效防範營區安全危安事件，並將公開表揚議獎；另將以此案為例，加強營區門禁管制與衛哨執勤應變能力訓練，確保營區整體安全。
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