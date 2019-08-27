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快訊／航特部遭民眾持刀硬闖！搶衛哨槍械　火速被制伏送警偵辦

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航特部搶修直升機任務訓練　軍民合作展修護能量

▲航特部26日遭民眾硬闖，火速遭到制伏。（資料照／軍聞社）

記者陶本和／台北報導

陸軍航空特戰指揮部27日證實，所屬特戰指揮部武漢營區於26 日深夜，遭一名李姓民眾持刀尾隨收假人員車輛後方，意圖擅闖營區，並欲搶奪衛哨槍械，當場遭哨長及值星官協力制伏，並通報警方帶回處理；全案現由龍潭分局中興派出所偵辦中。

航特部特別肯定此次門口衛哨兵善盡職責，緊急應變處置得宜，有效防範營區安全危安事件，並將公開表揚議獎；另將以此案為例，加強營區門禁管制與衛哨執勤應變能力訓練，確保營區整體安全。

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關鍵字：航特部,國軍,國防部

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