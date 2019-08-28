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邀女兵出遊！色少校「強吻揉胸又OO」...回營區也不放過　她崩潰哭倒同袍懷中

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▲▼ 性侵,強姦,少女。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲面對長官不斷伸出鹹豬手，她崩潰哭倒同袍懷中。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者戴若涵／台南報導

台南市一名36歲的潘姓少校，2018年2月邀約一名女上兵到嘉義月桃故事館、嘉義燈會園區遊玩，沒想到他竟藉機強吻女下屬，還出舌舔對方的脖子，回到營區後又多次伸出鹹豬手，讓下屬承受巨大壓力崩潰，決定通報，潘男還瞎扯與下屬正在交往，才會有親暱舉動，但遭打臉。台南地院判潘男有期徒刑3月，緩刑2年，可上訴。

根據起訴書，任職於空軍保修指揮部的潘姓少校，2018年2月24日上午邀約女上兵到嘉義月桃故事館、嘉義燈會園區遊玩，他開車先載女上兵到月桃故事館，下車後突然牽起她的手，女上兵被嚇了一跳，但因潘男是長官，她僅能配合。2人逛完故事館後回到車上，潘坐在駕駛座上，突然轉過頭舌吻坐在副駕駛座的女上兵、伸出舌頭舔她的脖子，隨後又伸手隔著衣服搓揉女上兵的胸部，女上兵畏懼對方的權勢，只能隱忍。

但這還沒完，而後2人赴嘉義燈會園區時，潘男又多度出手，親吻女上兵、舔脖子，隔著褲子摸下體，伸入女上兵內衣內搓揉胸部，女上兵默默隱忍這一連串的猥褻行為，直到返回營區後，才忍不住向女同袍崩潰訴說，哭倒對方懷中。

食髓知味的潘男，更5度在營區的庫房、督導室、辦公室內親吻女上兵，甚至是出手掐臀。最後女上兵不堪各式騷擾產生的身心壓力，在2018年8月2日向台南憲兵隊通報，整起事件才曝了光。

潘男辯稱，與女上兵正在交往，出於好感才會有親密舉動，同時他擔心受事件影響，還傳訊息給知情的下屬，要求對方出庭時要證稱「2人有交往」，但遭拒絕當庭洗臉。

台南地方法院審理後認為，潘男身為少校組長，應為部屬表率，卻仗著自己的身分及權勢，對部屬輕率猥褻，敗壞軍紀、損及軍譽，非常不應該，但審酌他已與女上兵達成和解，依對受監督之人利用權勢猥褻罪判他有期徒刑3月，得易科罰金，緩刑2年，期間付保護管束。

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