　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

住哪比較好？網狂推高雄「交通很方便」　台南妹：這點我們肯定沒有

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼高雄港,85大樓鳥瞰,貨輪,駁二藝術特區,高雄燈塔。（圖／記者姜國輝攝）

▲有網友認為，高雄道路規劃大贏台南。（圖／資料照／記者姜國輝攝）

記者陳俊宏／綜合報導

誰是南霸天？一名網友發問，「高雄市區vs台南市區，住哪比較好」，結果引起熱烈討論。有人選台南，「美食太多」；也有人推高雄，「有捷運、有高鐵、有國道。」一名台南當地人說，有一點是台南一定沒有。

原PO近日在PTT上表示，高雄和台南為台灣南部的兩大都市，基本上是不同生活圈，沒有台南依賴高雄生活的問題。他分析，高雄都市規模大、市容漂亮、道路寬敞整齊，但汙染嚴重，雖市長說要出重手。

請繼續往下閱讀...

原PO認為，台南都市規模較小，道路狹窄彎曲，但比較沒汙染，「說到都市機能，其實高雄有的，台南也幾乎都有，所以台南生活機能差高雄沒多少。雖然住高雄能發大財，但是台南有南科，好的工作機會多。如果以高雄市區和台南市區來比，住哪比較好呢？」

▼台南有許多銅板美食，包括牛肉湯。（圖／資料照）

台南牛肉湯。（圖／資料照）

▼台南國華街也是美食集散地。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

▲▼台南國華街。（圖／記者陳俊宏攝）

對此，支持台南的網友留言，「美食太多」、「台南讚，之前去玩，感覺連空氣都是甜的，甜在你心裡」、「住台南舒服多了」、「台南市區好，但要避開廟多的地方」、「秒選台南，謝謝，東區、成大」。

選擇高雄的網友則覺得交通很方便，「市區的話推高雄，道路規劃屌打台南」、「高雄有捷運，大景點不開車騎車還是能到」、「高雄的大眾運輸比台南方便，路也比較大條，台南很多彎來彎去的路」。

一名台南女網友也在「爆怨公社」臉書社團發文討論這個話題，「坑坑洞洞馬路，台南有；下大雨一定有淹水，台南也有。當然，不能不承認的是，跨年大咖，台南肯定沒有。」

其他人留言，「台南小吃真的好多，而且景點也不少，唯一缺點停車格都特別小」、「高雄有更多好吃的，只是都還沒去吃過，也不好停車」、「有什麼好戰的，每個縣市都有滿滿人情味，不需要戰來戰去呀」。

▼原PO認為，高雄汙染比較嚴重。（圖／資料照／記者季相儒攝）

▲▼高雄,霧霾,PM2.5,霾害,空氣品質。（圖／記者季相儒攝）

ET快訊
27歲女星被老公暴打！「緊擁2月兒倒地」右臉遭迴旋踢
快刪！下載破億超紅App遭爆有「木馬惡意程式」
狠斷手腳原因曝！直播主疑背骨開台搶生意…「包龍星」3煞狂毆
ET總統民調／「郭柯王」32.8％領先蔡英文！韓國瑜排第三
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

九一新制上路！單身最高月領5000　省錢躲罰款一次搞懂

英文差還是想出國！他「多益500↓」求助去哪好　網推爆這裡：看漢字就夠

配對到聲音界的天菜　交友軟體女網友大喊「這聲音我可以忽略長相」

堅果好處多　用喝的更有效率！即開即飲一瓶滿足晨間Good能量

小手拿迴轉壽司！媽「不要拿啦」下幕噁爆　他錄影PO網...千人撻伐

全家「鐵支香腸便當」塞滿滿...妹子狂笑3分鐘！網一開盒傻住：真的是鐵支

住哪比較好？網狂推高雄「交通很方便」　台南妹：這點我們肯定沒有

崑大創業團隊結合環保、創新　奪東元Green Tech競賽「菱光科技獎」

女兵超稀有！他好奇「碰過很正女軍官嗎」　網秒點名這軍種：基本上都正妹

UberEats罷工沒人理！外送員4看法突破盲點　「匿名發起人」遭圍勦：短視近利

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

約克夏遭拖行20m「痛苦翻肚」　家屬道歉：有急事出門忘記了

剛拍完婚紗！警取締酒駕撞安全島 頭部重創亡...父母急奔醫院

《我們與惡的距離》金鐘54內戰　14項入圍！吳慷仁.賈靜雯搶影帝后

《我只喜歡你》程由美來挑戰「聲林2」　23歲張芮僑：我想站在舞台上唱歌

九一新制上路！單身最高月領5000　省錢躲罰款一次搞懂

英文差還是想出國！他「多益500↓」求助去哪好　網推爆這裡：看漢字就夠

配對到聲音界的天菜　交友軟體女網友大喊「這聲音我可以忽略長相」

堅果好處多　用喝的更有效率！即開即飲一瓶滿足晨間Good能量

小手拿迴轉壽司！媽「不要拿啦」下幕噁爆　他錄影PO網...千人撻伐

全家「鐵支香腸便當」塞滿滿...妹子狂笑3分鐘！網一開盒傻住：真的是鐵支

住哪比較好？網狂推高雄「交通很方便」　台南妹：這點我們肯定沒有

崑大創業團隊結合環保、創新　奪東元Green Tech競賽「菱光科技獎」

女兵超稀有！他好奇「碰過很正女軍官嗎」　網秒點名這軍種：基本上都正妹

UberEats罷工沒人理！外送員4看法突破盲點　「匿名發起人」遭圍勦：短視近利

美網／費爸三大滿貫百場出賽　男網第一人

ET總統民調／直球對決蔡英文　韓國瑜支持度從5月開始一路下滑

屋況照「騙」很大！租屋族拒絕吃悶虧　付租前必做2件事

他13歲當爸樂歪！餵奶6周才知綠光罩頂…陷抑鬱　10年後頹靡現況曝光

【郭柯王民調】鈕則勳／蔡穩坐綠營共主　郭柯聯盟箭在弦上

林洲民喊話大巨蛋勿放水　柯文哲：過不過都很複雜

女駕駛轉彎太緊張錯踩油門撞雞排攤　熱油噴濺老闆娘臉胸

「定岳，快回家」...汐止勇警殉職！家屬淚灑事故地點　現場僅留乾涸血跡

拇指外翻痛10年　李蒨蓉進醫動刀小鮮肉喝令「脫內褲！」

香港831遊行及集會　民陣：警方「無明確理由」發反對通知書

生活熱門新聞

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

「95加300」駕駛堅持不熄火..

UberEats調降獎金　外送..

今起變天周五六全台防大雷雨　「..

女大生示範「350元吃一個禮拜..

一芳買1送1！網紅曝一張圖：沒..

BMW飆車煞車突失靈！2人懸崖..

100塊扭3.3公分小物　他傻..

一家3口超齊心！「合力拉油管」..

企鵝妹直播爆哭　粉絲誤解罵翻

美女設計師買石虎圖！俄羅斯原作..

她見小7「隱藏版15元飲料」秒..

即／桃機三航工程異常　緊急停工

機伶妹面試過關！甜問2點結局逆..

更多熱門

相關新聞

台南地政行動支付Cue出大獎

台南市地政局為擴展手機行動支付，提供民眾方便快速又安全的付費方式，推出「人手一cue‧地刮送禮」刮刮卡活動，於歸仁地政事務所刮出市值約1萬元的ipad，陳淑美局長8月29日親自頒發禮品給得獎人黃先生。

台南新營區異味環保局查處有斬獲

碰過很正女軍官嗎　網點名「這軍種」都正妹

台南關子嶺溫泉區不夜城亮整夜　

推廣台南文旦黃偉哲化身主廚

關鍵字：

台南高雄PTT

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

睡了40名高官狂升職！校花副市長認罪

美食社團嗆「不付300就關店」

「95加300」駕駛堅持不熄火　女員工放大絕終妥協

吳小哲直播到一半遭押走　３惡煞落網

女星要他睡浴缸　男助理淚崩爆黑料

UberEats調降獎金　外送員號召今午罷工

汐止警追人殉職　毒蟲拒檢原因曝光

31歲汐止警剛拍婚紗殉職　女友一聽呆滯

赴男友約！她2天後變「無腿浮屍」

汐止勇警殉職　學弟「狂按CPR」淚崩

今起變天周五六全台防大雷雨　「下周成颱機率高」

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

吳小哲黑暗中慢爬「誰來救救我」　70歲老爸心碎痛哭

更多

最夯影音

更多

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

韓國瑜頒獎又被嗆！ 女里長「苦民所苦、睡到中午」

普悠瑪奪董家8命！三弟遭浪捲走 如今餐廳被燒光...她：天無絕人路

個人獎勵3天75趟只有「1775元」外送員不滿...網路發起罷工活動

楊丞琳一見他激動尖叫　網友急CUE李榮浩「別看啊！」

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面