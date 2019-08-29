住哪比較好？網狂推高雄「交通很方便」　台南妹：這點我們肯定沒有

▲有網友認為，高雄道路規劃大贏台南。（圖／資料照／記者姜國輝攝）

記者陳俊宏／綜合報導

誰是南霸天？一名網友發問，「高雄市區vs台南市區，住哪比較好」，結果引起熱烈討論。有人選台南，「美食太多」；也有人推高雄，「有捷運、有高鐵、有國道。」一名台南當地人說，有一點是台南一定沒有。

原PO近日在PTT上表示，高雄和台南為台灣南部的兩大都市，基本上是不同生活圈，沒有台南依賴高雄生活的問題。他分析，高雄都市規模大、市容漂亮、道路寬敞整齊，但汙染嚴重，雖市長說要出重手。

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原PO認為，台南都市規模較小，道路狹窄彎曲，但比較沒汙染，「說到都市機能，其實高雄有的，台南也幾乎都有，所以台南生活機能差高雄沒多少。雖然住高雄能發大財，但是台南有南科，好的工作機會多。如果以高雄市區和台南市區來比，住哪比較好呢？」

▼台南有許多銅板美食，包括牛肉湯。（圖／資料照）

▼台南國華街也是美食集散地。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

對此，支持台南的網友留言，「美食太多」、「台南讚，之前去玩，感覺連空氣都是甜的，甜在你心裡」、「住台南舒服多了」、「台南市區好，但要避開廟多的地方」、「秒選台南，謝謝，東區、成大」。

選擇高雄的網友則覺得交通很方便，「市區的話推高雄，道路規劃屌打台南」、「高雄有捷運，大景點不開車騎車還是能到」、「高雄的大眾運輸比台南方便，路也比較大條，台南很多彎來彎去的路」。

一名台南女網友也在「爆怨公社」臉書社團發文討論這個話題，「坑坑洞洞馬路，台南有；下大雨一定有淹水，台南也有。當然，不能不承認的是，跨年大咖，台南肯定沒有。」

其他人留言，「台南小吃真的好多，而且景點也不少，唯一缺點停車格都特別小」、「高雄有更多好吃的，只是都還沒去吃過，也不好停車」、「有什麼好戰的，每個縣市都有滿滿人情味，不需要戰來戰去呀」。

▼原PO認為，高雄汙染比較嚴重。（圖／資料照／記者季相儒攝）