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快訊／爆料韓國瑜「外遇生女」！她拿親子鑑定打臉　吳子嘉遭起訴

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▲▼韓國瑜告吳子嘉案開庭。（圖／記者呂佳賢攝）

▲吳子嘉遭起訴。（圖／記者呂佳賢攝）

記者劉昌松／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉在5月爆料，高雄市長韓國瑜有婚外情並私生女兒，經韓提告妨害名譽後，台北地檢署密集傳喚調查相關人證物證，包括被指為「外遇對象」的王小姐，也拿出女兒的親子鑑定報告，證明女兒時她和前夫所生，檢察官調查後29日起訴吳子嘉

吳子嘉5月間接連爆料，韓國瑜在台北農產運銷公司總經理期間，曾到新莊王小姐住處「過夜」，且韓與王女有婚外情並產下一女，吳被「忍無可忍」的韓國瑜親自提告害名譽後，曾在6月4日首度到北檢出庭時，提供自己與他人的LINE對話紀錄，讓檢察官翻攝存證。

吳除在受訪時預告「王小姐應該是一個一定要被傳喚的對象」，並以書面求檢方傳喚包括名組黃光芹、高雄市輪船公司董事長黃文財等共4人作證，檢方為認吳發言真實性，在查證周邊訊息後，直接以秘密方式傳訊王小姐。

據了解，王女表示自己與韓國瑜只是一般牌咖關係，還拿出自費做的親子鑑定報告，向檢方證明所生一對兒女，是和前夫所生。檢方為求慎重，再次傳喚確認吳子嘉提供的事證內容後，原要在6月底傳喚韓國瑜表示意見，但當時韓以正忙著國民黨黨內初選，行程不好安排等理由，請求檢察官延到初選結束再出庭，最後改以書狀向說明強調吳所說的並非事實。

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