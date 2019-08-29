韓國瑜身形越來越瘦　李佳芬不捨：以前是34腰…現在變32腰





▲韓國瑜、李佳芬。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／綜合報導

高雄市長韓國瑜在2018年九合一大選中創造「韓流」，但由於他擔任市長不到一年，就要代表國民黨挑戰2020總統大選，引來部分網友批評。對此，夫人李佳芬不捨地泛淚透露，對韓國瑜重返政壇覺得後悔，在長期處於高壓情況下，韓國瑜越來越消瘦，本來是穿34腰的褲子，後來變成穿33腰、32腰。

李佳芬26日接受《周刊王》專訪，談到韓國瑜近日為市政、國政兩頭燒，身材日益消瘦，對於韓國瑜重返政壇的這個意外，會不會覺得後悔？她不捨地泛淚表示，「如果可以重選，對於從政之路我會說NO！」

▲韓國瑜【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會。（資料圖／記者季相儒攝）

被問到韓國瑜曾說對高雄有很深的感情，但現在市政做一半就跑去選總統，這期間會不會有矛盾和掙扎？李佳芬坦言，初選前確實有比較大的掙扎，因為這並非原本預期，當初只是被拜託放到名單做民調，走到最後不只要交錢，還要發表政見，一路走到最後就開始走鐘了，但如今「都已經上了擂台，能怎麼辦？」

李佳芬說，為什麼現在各行各業在抱怨台灣景氣很差？政府平常不做事情，現在才說要補助，補沒幾兩錢，是把我們當乞丐嗎？

▲「吳韓會」韓國瑜到場。（資料圖／記者季相儒攝）

基層心聲讓韓國瑜決定要問鼎大位，但在國民黨內部危機未解除，民進黨又展開猛烈砲火攻擊的內憂外患情況下，讓韓國瑜在超高壓情況下，身形逐漸消瘦。李佳芬透露，韓國瑜以前是穿34腰的褲子，後來變成穿33腰，然後32腰。

李佳芬說，韓國瑜平常沒有在車上吃東西的習慣，人一旦餓過頭、餓到超過時間了，就會沒有食慾了。現在韓國瑜若要喝咖啡，李佳芬都會偷偷在咖啡裡面多加一點牛奶，讓整杯咖啡只要有咖啡味道就好了。

「（選舉）其實不是為了我們自己！」李佳芬提到，他常常跟韓國瑜開玩笑地說，總統跟市長沒什麼大不了的，也沒什麼，就只是一個工作，只是服務的層面不一樣；只希望國民黨內能夠團結，這點對韓國瑜來講是一直不放棄的，但對分裂的擔憂也還好，因為「這部分你也只能盡人事了。」

▼韓國瑜、李佳芬。（資料圖／記者林敬旻攝）