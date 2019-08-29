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普悠瑪翻車案是否重啟？　運安會曝「記憶卡復原」是關鍵

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▲▼運案會專委李綱、主委楊宏智、副主任委員許悅伶、專委郭振華。（圖／記者胡順惠攝）

▲運案會專委李綱、主委楊宏智、副主任委員許悅伶、專委郭振華。（圖／記者胡順惠攝）

記者胡順惠／台北報導

國家運輸安全調查委員會（運安會）1日成立，至今將近1個月，運安會今（29）日公開說明編制與會議內容。針對外界矚目是否重啟普悠瑪翻車事故調查，運安會表示，目前正與鐵道局及宜蘭地檢署進行相關物證盤點、交接，9月2日再開會討論，目前都在檢視階段，破損列車監視控制系統 （TCMS）如能復原，才能再檢視記憶卡中的ATP數據，將成為重要關鍵。

運安會今天召開彌月工作說明會表示，目前編制為5名專任委員、6位兼任委員，總計11位。運安會主委楊宏智表示，現在仍在重新檢視階段，現有事證已經完成盤點，接下來要看還有哪些面向認為重要，對應到哪些事證，像是CF卡有沒有壞掉，解讀出來有沒有重要事證，壞掉會想辦法，就像破損晶片把它救回來，本來沒有放進去的就是新的面向。

請繼續往下閱讀...

楊宏智說，三大主軸只是設備端，還有人為因素，這位司機開普悠瑪的證照本身是否充分？有沒有太久已經生疏，臨時被撈過去開？這就人為管理性問題。他說，司機出事是不幸結果，換一個人會不會也發生一樣結果，一件一件才能往冰山底下檢視，才能看到系統性的問題，不會等完整報告出來才做改善建議，會邊做邊跟相關單位結合，消彌無形是沒有時間間距的。

▲▼立委黃國昌陪同普悠瑪罹難者家屬前往交通部召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲普悠瑪罹難者家屬極力要求成立運安會。（圖／記者林敬旻攝）

運安會指出，重新檢視原本行政調查報告後，新增6大面向，包含主風泵散熱效能與煞車及動力相對關係說明；總風缸供氣效率與列車傾斜控制是否具相對關係；過去線上列車發生動力時有時無與故障維修管理違和？是否有品保機制；事故時軌道相關數據不明，無法重現當時軌道狀況與提供初始資料；破損TCMS是否能恢復並取得其他資料？ATP隔離後是否能記錄數據；事故時ATP版本功能是否有充分使用？當年購買時是否ATP已具備隔離後自動減速功能？

擬需要的資料證物則還有六大內容，包括主風泵散熱效能、煞車、動力的原廠性能數據或新增實驗；總風缸供氣效率與列車傾斜的原廠性能數據或新增實驗，復原8片傾斜控制相關CF卡；過去所有故障車的處理紀錄、動力機車維修管理、檢修法樽與品保機制說明；設計圖面（超高、線型、路基）、軌道巡檢車記錄或事故前軌道養護狀況資料；破損TCMS復原與再檢視ATP記錄數據；ATP操作手冊與公文資料。

▲普悠瑪,台鐵,出軌,新馬站。（圖／記者柳名耕攝）

▲普悠瑪翻覆事故中，台鐵被外界認為「球員兼裁判」。（圖／記者柳名耕攝）

普悠瑪去年底發生翻覆事故，造成18人死亡，外界開始正視運輸事故調查沒有獨立調查機關，容易出現官官相護的情形，行政院去年提出《運輸事故調查法》的修正案，提出必需成立「國家運輸安全委員會」，立法院2月三讀通過，將原本只管轄飛航安全事故調查的飛安會將轉型成運安會。

運安會首任主委由楊宏智擔任，副主委則是開南大學空運管理系主任許悅玲，隸屬行政院下之三級獨立機關，未來將針對飛航事故、鐵路、公路、海事等重大事故進行調查，以免再次發生像2018年10月的普悠瑪翻覆事故，台鐵被外界認為「球員兼裁判」。

運安會主掌國內航空、鐵道、水路、公路等重大事故的調查，預計2021年全面到位。飛安會主委楊宏智先前曾說，根據規劃，海事、航空事故遇航空器或船舶毀損，鐵、公路15人以上重大傷亡就將啟動調查，行政及技術人員共111人，每個模組約25人，委員11人（專任5人、兼任6人），初步會以鐵道為優先。

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