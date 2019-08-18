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剛說完出門吃飯！他落軌遭「普悠瑪撞斃」肢體變形…父到警局崩潰

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記者鄒鎮宇／綜合報導

台鐵台北車站18日下午驚傳死傷事故，一名年約30歲的陳姓男子不明原因落軌，被剛好進站的273次普悠瑪自強號撞上，當場肢體變形、頭部碎裂，明顯沒有生命跡象。家屬表示，兒子有輕微的憂鬱症，下午只說要外出吃飯就出門了，沒想到竟發生憾事。

普悠瑪的姚姓駕駛表示，他進站時看到男子從第3月台上跳下，這才當場撞上。鐵路警察表示，初步檢測後姚男的酒測值為0，排除有外力介入，目前現場已蒐證完畢，並將死者的遺體裝入屍袋。

▲▼北車死傷事故。（圖／記者張君豪攝）

▲▼陳男18日下午落軌，被迎面而來的普悠瑪撞上。（圖／記者張君豪攝）

▲▼北車死傷事故。（圖／記者張君豪攝）

據《聯合報》報導，陳男的父親下午5時抵達鐵警局台北分駐所，表示兒子平時就有輕微的憂鬱症，不太喜歡接觸人群、與人溝通，但平時也沒有就醫、吃藥，今天也被對方告知出門吃飯，沒想到竟接到噩耗。

此次事件造成台鐵南下列車嚴重誤點，台鐵局第一時間安排273次乘客改搭175次列車，但月台上人潮眾多，事故共影響20個車次、475分，旅客約9450人。

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關鍵字：台鐵,落軌,普悠瑪

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