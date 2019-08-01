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運安會8/1掛牌！　「普悠瑪翻車案」有望重啟調查

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▲▼立委黃國昌陪同普悠瑪罹難者家屬前往交通部召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲普悠瑪罹難者家屬去年底要求盡速成立運安會。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡順惠／台北報導

國家運輸安全調查委員會（運安會）1日正式掛牌，首任主委由楊宏智擔任，副主委則是開南大學空運管理系主任許悅玲，隸屬行政院下之三級獨立機關，未來將針對飛航事故、鐵路、公路、海事等重大事故進行調查，以免再次發生像2018年10月的普悠瑪翻覆事故，台鐵被外界認為「球員兼裁判」，首要目標就是討論普悠瑪翻覆案是否重啟調查。

普悠瑪發生翻覆事故釀18人死亡後，外界開始正視運輸事故調查沒有獨立調查機關，容易出現官官相護的情形，行政院去年提出《運輸事故調查法》的修正案，提出必需成立「國家運輸安全委員會」，立法院2月三讀通過，將原本只管轄飛航安全事故調查的飛安會將轉型成運安會。

請繼續往下閱讀...

▲普悠瑪,台鐵,出軌,新馬站。（圖／記者柳名耕攝）

▲普悠瑪翻覆釀成18死、267人受傷。（圖／記者柳名耕攝）

運安會主掌國內航空、鐵道、水路、公路等重大事故的調查，預計2021年全面到位。飛安會主委楊宏智先前曾說，根據規劃，海事、航空事故遇航空器或船舶毀損，鐵、公路15人以上重大傷亡就將啟動調查，行政及技術人員共111人，每個模組約25人，委員11人（專任5人、兼任6人），初步會以鐵道為優先。

楊宏智也曾說，運安會成立後一週，就會召開首次委員會議，第一個討論案就是針對普悠瑪事故是否需要重新調查進行檢視，最慢年底就會決定，到時會再向外界解釋最終決定的理由。他指出，鐵道組專業人員會先就調查報告未討論的部分再次檢視，像是駕駛員為何要超速、調度員及司機員對停車檢查問題的權限、出車審核程序及鐵道局的監理等。

據了解，楊宏智今年64歲，畢業於台大機械工程學系，專長領域包含飛安與風險管理、商用航空機師培訓、飛秒雷射加工、智慧製造與航太系統整合應用，曾在2005年至2009年以台大機械系教授身分借調至飛安會擔任執行長，對飛安會組織及運作熟悉，2018年接任飛安會主任委員，2019年8月1日成為首任的運安會主委。

▲▼飛安會主委楊宏智。（圖／記者賴文萱攝）

▲飛安會首任主委楊宏智。（圖／記者賴文萱攝）

台鐵企業工會表示，希望重啟普悠瑪調查，司法調查應該要有其專業性，機械故障及人為疏失應該要有更專業的分析，不可能完全是人為因素，另外，鐵路局的管理因素也應該檢討，運轉人員不應該「二線支援一線」，不是正班的司機員遇狀況時，沒辦法立即專業處理，有多少司機員就開多少車，不應該開那麼多加班車，假日排班跟平常日排班應該有所區隔。

台鐵產業工會指出，運安會主委楊宏智曾公開提及，普悠瑪翻覆的調查報告中，調查時採證及量測資料不足，且模擬分析輸入條件，包括軌道扣件、軌道磨耗、彎道高程等，使用多項假設做出來的臨界脫軌速度，真實度存疑，因此希望重啟調查，這同時也是家屬的態度。

台灣鐵道暨國土規劃學會則說，學會過去一直主張政府應成立涵蓋鐵道的事故調查機構，如今運安會正式成立，同時運安會奠基於成立已20年的飛安會為基礎，代表台灣的軌道事故調查已經進入了由獨立第三方調查，而非由主管機關或是營運者自主調查的時代。

學會還說，運安會成立之後，可以幫助台灣日益增加的軌道營運者在事故調查的過程中，有效地發揮發掘風險，進而提高軌道營運安全與可靠的目的。在台灣走入高齡化，少子化的社會時，民眾未來對於公共運輸將持續增加使用，運安會將成為守護民眾另一道防線。

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關鍵字：運安會,國家運輸安全調查委員會,飛安會,楊宏智,許悅玲

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