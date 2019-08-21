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華信ATR去年降落「偏出跑道」！74人驚魂　運安會調查報告出爐

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▲▼華信航空ATR今晚降落時衝出跑道　台中機場暫關閉 。（圖／東森新聞）

▲華信航空去年一架ATR降落時偏出跑道，導致機上74人驚魂，台中機場一度關閉 。（圖／東森新聞）

記者賴文萱／台北報導

華信航空去年8月22日，一架ATR72客機降落台中清泉崗機場時偏出跑道，機上74人驚魂。國家運輸安全調查委員會今（21）日公布飛航事故調查報告，發現事故肇因為航機飛航組員未遵守華信航空航務手冊規定，在能見度不符合規定下，由副駕駛員操控航機進場落地，又因雨勢影響視線，導致降落持續左偏，正駕駛太晚介入操控修正，導致改正不及，航機偏出跑道。

該起AE788飛航事故發生在去年，當時華信航空一架ATR72-212A型客機，國籍標誌及登記號碼B-16852，航班編號AE788，由澎湖機場起飛，目的地為台中機場。但降落機場36跑道過程中偏出跑道並擦撞跑道邊燈，造成航機及3盞跑道邊燈損壞，所幸機上人員74均安。

請繼續往下閱讀...

在經過一年調查後，運安會21日公布飛航事故調查報告，調查指出，該事故航機飛航組員未遵守華信航空航務手冊規定，在航機進場能見度不符合規定下，由副駕駛員操控航機進場落地，該員在解除航機自動駕駛後，改以手動進場過程中，航機持續向左偏離跑道中心線。

▲▼華信航空降落松山機場。（圖／記者林敬旻攝）

▲飛安會表示，該起事故主要是因在能見度不符合規定下，由副駕駛員操控航機進場落地，且正駕駛太晚介入操控修正導致。（示意圖／記者林敬旻攝）

該航機正駕駛員也未認知航機持續緩慢左偏的可能風險，又受到雨勢影響視線，航機落於跑道邊線附近且持續左偏後，正駕駛員才介入操控修正，導致改正不及，航機偏出跑道。

運安會建議，華信航空應要求飛航組員確實遵照相關手冊執行飛航任務，包括副駕駛員起飛及落地標準、風險評估及提示的執行及安全落地規範的掌握，以及正駕駛對於不安全狀況下接手操作改正時機等。

另外，運安會調查這起事故也發現，台中機場跑道地帶內跑道邊燈基座處存在坑洞與堅硬的水泥結構垂直面，增加衝偏出跑道事故時航空器損壞之可能，建議民航局協調國防部空軍司令部，建立持續性的跑道地帶物體檢視機制，並研擬設置台中機場跑道中心線燈、改善跑道橫坡度。

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關鍵字：華信航空,運安會

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