普悠瑪第二波懲處拍板！　司機員尤振仲最重...台鐵曝3個關鍵

▲普悠瑪翻覆意外奪走18條性命，至今仍是許多家屬心中的痛。（圖／記者游芳男翻攝）

記者胡順惠／台北報導

台鐵普悠瑪6432次列車去年10月21日超速出軌，導致全列車翻覆，釀18人死、267人受傷，交通部已加重懲處三名台鐵前局長，台鐵局的第二波行政懲處8月核定生效，新增11人遭懲處。名單中，司機員尤振仲被記1大過、2小過，懲處最重；運務處長從1申誡，加重為2申誡。

為何司機員尤振仲懲處最重？台鐵營運安全處處長陳仕其表示，司機員在進入新馬站沒有依照規定減速，是重懲的最大的原因，再來是，ARP隔離沒有照管理要點採取管理措施，沒有報備，已及出車前有故障排除，沒有照出庫檢查做故障處理。

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第二波12人懲處名單為，台鐵局運務處處長張O松，原懲處申誡1次加重為申誡2次、附業營運中心總經理黃O弦申誡1次、台鐵局副總工程司黃O傑記過2次、電務處處長陳O旗申誡2次、台北機務段司機員陳O訓申誡2次、七堵機務段司機員尤O仲記1大過暨記過2次、台北機務段助理公務員黃O雲申誡2次、台北機務段工務員王O全申誡2次、台北機務段工務員羅O鋐申誡1次、台北機務段助理公務員趙O威申誡1次、台北機務段技術助理施O畯申誡1次、台北機務段技術助理丁O榮申誡1次。

運務處處長第一波已申誡1次，為何第2波加重申誡2次？陳仕其說，交通部小組檢討後，認為運務處兼負督導責任，在管理上有所疏失才因此加重。

事故當下與尤振仲對話的調度員，為何不見出現於懲處名單中？陳仕其表示，調查後認為調度員有盡到責任，所以沒有懲處，不是所有跟司機員做聯繫都要做處分。

▲普悠瑪司機尤振仲在第二波懲處中最重。（圖／記者游芳男翻攝）

台鐵局表示，依據交通部去年5月對6432次列車新馬站內正線出軌事故行政責任調查報告，為反應該局內部相關人員行政懲處相對責任，經過今年度第2、3、4次考成委員會審議，台鐵局第二波行政懲處名單核定12人。

台鐵局去年12月公布普悠瑪翻覆事件首波懲處名單，人數高達17人，最高層級至副局長何獻霖，最大額度為調職加大過，是歷年人數之最。事隔8個月後，台鐵局局長張政源7日正式核定第二波懲處名單，12日發布懲處令，當天生效，此次新增11人，兩次懲處總計28人。