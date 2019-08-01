普悠瑪罹難者家屬「心還在淌血」　淚求運安會重啟調查

▲普悠瑪事件受害者家屬共15名出席。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者胡順惠／台北報導

普悠瑪翻車事故後，原本飛安會改制成國家運輸安全調查委員會（運安會），1日14時在在新北市新店大坪林聯合開發大樓15樓國際會議廳揭牌。15名普悠瑪罹難者家屬在時代力量立委黃國昌及台鐵產業工會的陪同下，先在大樓的1樓大廳呼喊訴求，家屬講到激動之處還一度淚崩，希望運安會能重啟普悠瑪調查案。

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家屬3訴求：

1.請運安會重啟調查普悠瑪案

2.運安會應讓普悠瑪案家屬參與調查

3.運安會應讓台鐵產業工會參與調查，納入第一線工作者實際執勤經驗。

普悠瑪罹難者家屬表示，半年時間過去，調查小組沒辦法給家屬滿意的答覆，給家屬一個實際的答案，主風泵4個到底幾個可以運作，把最後期望放最後運安會的成立上，運安會評估還要終極調查，調查小組的報告不能接受，希望評估過程能縮短時間。

「2019年8月1日這是永遠難忘的一天，家屬永遠心在淌血！」家屬說，今天終於成立運安會，試問政府為什麼一定要有人壯烈犧牲，造成無可挽回的悲劇，才願意做對的事情？希望政府重視保障陸、海、空行的安全，否則家屬一定抗爭到底。

▲普悠瑪罹難者家屬要求重啟調查。

運安會代表出席回應，對於家屬的痛能感同身受，追求真相的決心也能夠了解，將秉持公正、專業的精神，8月份第一次會議會找來所有委員審議報告，盡一切可能做出最大努力，調查後續也會在網站上公告最新進度，願意接受立法院監督。

黃國昌表示，各位家屬的心情一定比他複雜，因為普悠瑪成立運安會，從去年12月提案要求，真的讓大家久等了，發現普悠瑪真相徹底究責，是大家共同的目標，感謝家屬們發揮大愛，為大眾奠定更好的安全基礎，會繼續用監督行政院報告的精神繼續監督，再次感謝。

台鐵產業工會指出，運安會主委楊宏智曾公開提及，普悠瑪翻覆的調查報告中，調查時採證及量測資料不足，且模擬分析輸入條件，包括軌道扣件、軌道磨耗、彎道工程等，使用多項假設做出來的臨界脫軌速度，真實度存疑，因此希望重啟調查，這同時也是家屬的態度。

▲普悠瑪罹難者家屬向運安會遞交陳情書。

運安會首任主委由楊宏智擔任，副主委則是開南大學空運管理系主任許悅玲，隸屬行政院下之三級獨立機關，未來將針對飛航事故、鐵路、公路、海事等重大事故進行調查，以免再次發生像2018年10月的普悠瑪翻覆事故，台鐵被外界認為「球員兼裁判」，首要目標就是討論普悠瑪翻覆案是否重啟調查。

普悠瑪發生翻覆事故釀18人死亡後，外界開始正視運輸事故調查沒有獨立調查機關，容易出現官官相護的情形，行政院去年提出《運輸事故調查法》的修正案，提出必需成立「國家運輸安全委員會」，立法院2月三讀通過，將原本只管轄飛航安全事故調查的飛安會將轉型成運安會。