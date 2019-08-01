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為普悠瑪罹難者默哀1分鐘　楊宏智承諾「重新審視翻覆報告」

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▲交通部長林佳龍出席運安會成立揭牌。（圖／記者林敬旻攝）

▲運安會8/1正式揭牌。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者胡順惠／台北報導

國家運輸安全調查委員會（運安會）1日正式成立，下午14時揭牌，首任主委楊宏智首先上台致詞，並邀請在場貴賓向普悠瑪事故18位罹難者默哀1分鐘。他表示，飛安會歷經21個年頭，今日正式成立運安會，向普悠瑪家屬報告，心中沒有任何喜悅，秉持獨立、中立、專業的精神，將重新審視普悠瑪翻覆報告，代表運安會以沉重的心情致意。

楊宏智說，在蔡總統與行政院蘇貞昌院長帶領的行政團隊，以積極負責的態度，在普悠瑪後推動運安會組織，2018年11月通過行政院會，排入優先議程，今年4月4日完成三讀，確實落實運輸安全人民安心，去年7月擔任飛安會主委，得以與昔日老夥伴繼續打拼，看到使命背後對這塊土地的愛，對台灣的承諾。

請繼續往下閱讀...

▲運安會主委楊宏智。（圖／記者林敬旻攝）

▲運安會主委楊宏智。

楊宏智說，回顧1998年發生大園空難，當年5月誕生飛安會，隔年華航班機、立榮空難，再到2002年澎湖空難，每次歷練中成長茁壯，21年來培養出調查能量，為台灣天空撐起安全的防護網，昨天飛安會畢業了，這就是完美的結局。他指，大型客機每百萬起降，平均有3.18次的事故，2年前繳出0的事故率，是Perfect Ending。

楊宏智說，感謝立法委員的肯定、社會的信賴，在沒有籌備階段的籌備工作，超高效率完成運安會的籌備工作，以昔日的飛安會同仁為榮，感謝大家願意為台灣社會做更多的承擔。他還說，飛安會歷經21個年頭，大家可能擔心無法找到相關人才，但其實台灣人才濟濟，有很多願意為這塊土地奉獻的專家。

交通部長林佳龍表示，交通配合立院促成普悠瑪事故重啟調查會把所有先前調查資料移交給運安會，運安會調查有司法行政跟安全調查，大家對司法調查獨立運作有一定信任，受限於一些專業、人力，所以機構建立讓未來可以分工合作，最重要要做到運輸安全、人民安心。

▲運安會成立揭牌記者會，諮詢委員邱垂宇、松松村勳、楊全斌、楊綏生。（圖／記者林敬旻攝）

▲運安會成立揭牌記者會，諮詢委員邱垂宇、松松村勳、楊全斌、楊綏生。

林佳龍說，運安會網羅各界人才，將航空、海運、鐵路、公路整合起來，對台灣未來人本交通，確保大家對大眾運輸的信任，跨出重要的里程碑，恭賀運安會成立，也對大家貢獻表達感謝，訴求轉化成新的運安會成立，為安全社會盡一份心力。

立委鄭寶清指出，每次軌道運輸出現問題，變成球員兼裁判，運安會才成立，這兩個法通過才有今天成立，對以前的交通事故飛安會都有權利重啟調查，把所有真相調查出來，避免再次發生，期待飛安委員會讓台灣更安全民主的交通權益，在交通委員會大力支持。

蕭美琴說，應該要提升層級及專業性，期待未來各種陸海空的旅具獲得更大的保障，對於普悠瑪事故的調查，不只是為罹難者家屬一個交代，也是為所有人民一個安全上的保障，不只是事故調查，把全世界最高標準，全部帶到台灣，讓人民更安心。

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