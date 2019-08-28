黃國昌控普悠瑪維修不確實　28日找台鐵高層場勘給交代

▲普悠瑪發生翻車意外。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

去年10月21日發生普悠瑪翻車事件，讓台鐵維修問題浮上檯面。時代力量立委黃國昌28日指控，普悠瑪悲劇中，該做的維修保養，台鐵都沒確實做，因此，會請求剛成立的「國家運輸安全委員會」官員，一起到現場去看繼續在軌道行駛的普悠瑪，核對最近做的保養單檢修內容，並請台鐵高層給社會大眾一個交待。

黃國昌透過臉書痛批，「台鐵還在草菅人命嗎？在普悠瑪悲劇中，最讓人無法接受的，是該做的維修保養，台鐵根本沒有確實做，根本是在草菅人命。為何沒有做呢？因為根本連需要的料都沒有！悲劇發生後，所有上上下下的官員，每個都誓言徹底檢討、絕不再犯！然後呢？真的嗎？」

黃國昌表示，自己再度接到基層員工陳情，過去幾個月，普悠瑪維修所需的部分物料停止供給，因為沒有買，導致必須更換的零件，早就超過更換下限值，還是硬撐繼續用，「這麼離譜，那維修保養紀錄怎麼填？第一、檢修表不夠具體完整；第二、不敢依命令閉著眼睛填的，就先用鉛筆填，隨後自然有人會處理。」

黃國昌提到，「請問台鐵高層你們到底把乘客性命安全當什麼？到底還要發生幾次悲劇，才肯真的當回事？」他28日會請求剛成立的「國家運輸安全委員會」官員，一起到現場去看還繼續在軌道行駛的普悠瑪，核對最近做的保養單檢修內容，並請台鐵高層給社會大眾與所有乘客一個交待。





▲交通部長林佳龍出席運安會成立揭牌。（圖／記者林敬旻攝）

國家運輸安全調查委員會（簡稱運安會）8月1日成立，交通部長林佳龍出席運安會揭牌會，許多普悠瑪事故罹難家屬也到場。林佳龍在臉書表示，行政院獨立機關運安會的成立，是家屬的期盼，把對罹難者的不捨，化為保障所有乘客的大愛；過去台鐵發生事故都是自己調查，除了行政調查以外，也身兼安全調查；因為球員兼裁判，調查結果無法說服社會大眾，更沒有辦法說服受難家屬。



林佳龍指出，普悠瑪事故後，行政院指示加速「飛安會」改制「運安會」，調查範圍從原本的飛安事故，擴大到航運、鐵路、公路等運輸事故調查；他期盼運安會秉持公正客觀與權威性，對普悠瑪事故重啟調查，找出事實真相，給家屬、社會一個交代，防止憾事再次發生。