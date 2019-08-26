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超商連跑車都買得到！24小時都能預約賞車　小7攜手FORD還送禮券

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▲▼ 超商賣車 。（圖／業者提供）

▲小7開賣「KUGA休旅車、「Mustang野馬跑車」。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

跨界合作無極限！為解決購車族不便，小7今(26)日宣布在全省門市提供消費者預約賞車服務，首發攜手福特六和推出「Ford Kuga EcoBoost®182全民便利型」，以及「Ford Mustang 2.3L EcoBoost® Premium型」兩款熱門車型，消費者領牌後還能獲得3,000元禮券，搶攻汽車市場。

超商跨界合作一波接著一波，除商品、店型外，小7這次再首創國內通路預約服務模式，全台門市一天24小時隨時提供指定合作車款資訊，即使傳統售車通路打烊，消費者仍可透過門市預約經銷商掌握接單機會，也為超商服務駛向新商機。

▲▼ 超商賣車 。（圖／業者提供）

小7指出，為創造更多獨特且有差異化經營模式，期望打破門市坪數限制，在有限的空間中、創造更豐富的3E體驗，與福特六和合作架構國內通路首創的預約賞車服務，不僅讓合作品牌成為亮點，門市能帶進更多新來客，同時也提供消費者創新的購物型態。

除了小7提供消費者預約賞車服務，美式賣場好市多日前也有在賣場提供賞車服務，而且價格更為實惠，受到不少消費者矚目，更引發熱議。因此，為吸引消費者關注，小7自即日起至9月30日止還推出優惠活動，消費者只要透過五步驟就能完成購買，即可獲得3000元禮券。

另外，全家則自上一波與金色三麥聯名推出鮮食以來，受到不少消費者喜愛，成功帶動相關品群業績成長一成。因此再與叁和院聯名，選用店內人氣品項重新演繹出新餐點，包含飯糰、炒飯、炒泡麵等台菜料理。售價介於45元～79元。

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關鍵字：超商,便利商店,7-11,小7,FORD

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