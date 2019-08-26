「蜂巢乳酪」蛋糕超療癒！全聯We Sweet X 蜜蜂工坊聯名甜點通通必吃

▲「蜂蜜檸檬乳酪」結合台灣在地檸檬汁，表面設計成蜂巢造型，再淋上蜜蜂工坊的蜂蜜。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

聯名狂潮一波接著一波！繼與森永牛奶糖推出聯名甜點後，全聯再找來「蜜蜂工坊」攜手合作，首波推出8款酸甜清爽系聯名甜點。其中，表面設計成蜂巢造型的檸檬乳酪蛋糕最為吸睛，預計又將引發網友拍照打卡風潮。

全聯We Sweet甜點持續與各大品牌聯名，不斷創造新鮮感，今年一口氣與日本京都宇治市吉祥物茶茶小王子、台灣本土品牌朝霧茶莊以及大人小孩都愛的森永牛奶糖推出聯名甜點後，8/23起再獻上We Sweet蜂蜜檸檬季，預計整檔可突破2300萬元業績。

全聯指出，這次We Sweet X蜜蜂工坊聯名甜點，不僅使用天然蜂蜜，也加入屏東無毒檸檬，讓甜點更加清爽解膩，8款商品即日起至9/19於全台門市現貨販售，包含「蜂蜜檸檬邦特蛋糕」、「蜂蜜檸檬乳酪」、「蜂蜜布丁罐」、「岩燒蜂蜜蛋糕」等。售價皆在百元以下，主打CP值。

另外，小7則再度與蜜蜂工坊聯名推出「蜂蜜牛奶爆米花」，首創飲料跨界新吃法，將蜂蜜工坊牛奶搭配星球工坊地瓜爆米花，一種商品吃得到兩種享受，售價42元。同時，熱銷的「蜜蜂故事館蜂蜜檸檬水」，也推出規格加大版本，即日起至10月8日享有特價69元優惠。