舊衣掛牌大賣場退貨換鈔兩度得逞　她第三次拿7件來...穿幫了

▲ 舊衣掛牌大賣場換鈔票，女異想天開穿幫被抓起訴。（圖／示意圖與本案無關／pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名吳姓女子，熟知大賣場退貨手續，穿過的舊衣褲，沒有送回收，竟然到賣場換錢，2019年5月5日將自己穿過的衣褲，掛上大賣場販售衣物的掛牌，辦理2次退貨，詐取1495元， 1個月後食髓知味，第3度如法泡製辦理退貨取款時，被店員當場識破報警處理，警方到場查扣全部12件舊衣物移送，基隆地檢署近日依詐欺罪向法院聲請簡易判決。

檢警調查指出，吳女以不詳方法取得信義區某大賣場販售衣物的掛牌，並熟知大賣場退貨手續，異想天開於2019年5月5日將自己穿過的舊短褲、紫色條紋上衣上方，掛上掛牌混充新衣物拿到該賣場辦理退貨，賣場承辦人員一時沒有察覺，退給吳女298元。當天晚上，吳女以同樣手法，再攜帶已穿過的2件黑色連帽T-SHIRT、1件女用上衣掛上吊牌，前往該大賣場退貨，又順利詐得1097元。

吳女食髓知味，1個月後，再度拿穿過的牛仔褲、POLO衫及、T-SHIRT等7件舊衣，如法炮製辦理退貨時，被店員發現，報警逮人。警方調閱監視器畫面等資料佐證，吳女供稱自己確實是拿著商場吊牌，掛在舊衣物上，再拿到賣場退貨換錢，一共拿了12件衣物詐騙，警方乃依詐欺罪嫌送移送法辦。

基隆地檢署近日偵結，因賣場監視器畫面明確拍下吳女退換貨時的畫面，賣場也提供吳女貨物退回證明單影本等證據，證據確鑿，以吳女觸犯2個詐欺取財罪及1個詐欺取財未遂罪，犯意各別分論併罰起訴，因吳女已承認犯行，乃向法院聲請簡易判決處刑。