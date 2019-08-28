拒收40歲以上員工！227名求職者控年齡歧視　Google賠3.4億

▲ Google遭到求職者控訴有年齡歧視。（圖／路透社）

實習記者崔子柔／綜合報導

Google因為拒收40歲以上的員工，被227名求職者上法院集體訴訟，近日終於結案，雖然Google仍否認關於年齡歧視的指控，但為平息風波，他們已願意支付高達1100萬美元（約台幣3億4000萬元）的和解金。

據彭博社報導，48歲的女系統工程師雪莉（Cheryl Fillekes）在2015年向Google提出控訴，她表示，在2007到2014年間曾四度到Google面試，雖然自認「具有高度相關資歷與編程經驗」，但卡在年齡因素從未被錄取，因此她指控Google是「以有系統的模式和操作歧視高齡求職者」。

2016年時，法官將遇到同樣狀況的227名求職者聚集，作為集體訴訟，而他們共同指控曾在40歲以上時到Google面試，均因年齡被拒絕任用。求職者認為Google「故意歧視」中高齡求職者，不提供平等的僱傭、就業機會給40歲以上的人。

今年7月，Google同意支付1100萬美元和解金，以平息這場風波。參與訴訟的原告每人可獲賠償金3萬5000美元（約台幣110萬元），還會根據個別的具體狀況支付工資損失。

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法院也要求Google的母公司Alphabet Inc.須對旗下員工及經理進行年齡歧視方面的培訓，並設立一個關注年齡差異的招聘委員會，確保對這些求職者的投訴會進行完整調查、檢討。

即使Google已同意和解，但仍否認關於年齡歧視的指控，說「雖然面試官認為這些參與訴訟的求職者適合Google，但他們並沒有表現充足的技術能力」，例如在回答問題時表現不佳、專業技能不足等。

報導中提到，中高齡求職者在科技產業會面對許多困境，包括技能更新迅速及工作強度等。而Google這類的科技大公司，對於員工年齡限制的問題更加明顯。

美國在線薪資數據機構（PayScale）的統計發現，矽谷科技公司的員工年齡中位數僅在30歲左右，甚至更年輕，例如蘋果公司為31歲、Google和特斯拉（Tesla）為30歲、Facebook和領英（LinkedIn）甚至只有29歲。至於美國其他科技業在職員工則是42歲左右，與前幾家公司相差10歲以上。