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華為使用「俄羅斯Aurora系統」替代安卓！　36萬台平板上先試用

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▲華為目前依然無法使用Android。（圖／路透）

▲ 華為目前依然無法使用Android。（圖／路透）

實習記者許祐誠／綜合報導

谷歌先前一度宣布停止跟華為的部分合作業務，有2名消息人士表示，華為已經與俄羅斯國營電信公司Rostelecom進行商談，預計在俄羅斯2020年8月的人口普查使用的36萬台平板電腦上，改使用俄羅斯作業系統「歐若拉」（Aurora）。但基於保密協議之下，雙方目前沒有透露細節。

根據《路透社》報導，華為身為全球第二大手機製造商，自從被華盛頓列入「實體清單」（Entity List）之後，一直在尋找可以替代Google安卓系統的作業系統。第一個消息來源表示，「這是一項試驗項目，我們將這個方案視為華為搭載俄羅斯作業系統的第一階段。」華為發言人則說，公司目前正在跟俄羅斯通訊部談判，但沒有提供其他細節。

俄羅斯目前考慮在人口普查的華為平板上，搭載尚未提供大眾使用、且不支援安卓系統的歐若拉OS系統。另一名消息人士表示，「華為對這個項目很感興趣，並提供可以使用的平板樣品。」但據悉，華為目前也在加緊開發自己的作業系統，以免出現無法使用安卓系統基本應用程式的慘況發生。

針對本次的合作項目，俄羅斯國營電信公司Rostelecom表示，由於通訊部參與計劃，公司目前正在考慮與華為合作的數個項目，但基於保密協議之下，還不會公佈細節。此外，俄羅斯通訊部發言人也拒絕回答相關問題。

事實上，華為早在6月傳出測試歐若拉作業系統，以搶攻俄羅斯市場。歐若拉作業系統則是俄羅斯以Sailfish作業系統作為基礎架構之下進行開發，可說是Sailfish OS的延伸版本，由於俄羅斯已經認可Aurora OS的隱私性、安全性能方面，因此華為使用歐若拉系統可以更加容易在俄羅斯市場上推廣。

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