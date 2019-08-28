微軟10月紐約舉辦發表會　雙螢幕Surface或將亮相

▲ 微軟將在紐約舉辦一場以Surface產品為主題的活動。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

微軟（Microsoft）於美國時間27日宣佈，將於10月2日在紐約舉辦一場以Surface產品為主題的活動。

據《The Verge》報導，微軟正在開發一種新的雙螢幕Surface產品。這是一款雙螢幕平板電腦和筆記型電腦的混合設計。有可能在10月份的活動中亮相，但目前還不確定。報導指出，微軟的目標是在2020年發佈此產品。

該報導指出，微軟在今年初的一次內部會議上展示了這款新產品，顯示此產品已經接近發佈亮相的程度了。不過，有鑑於Surface Mini在計劃發佈前幾周就被微軟執行長納德拉（Satya Nadella）取消推出，所以，新Surface產品能否推出，目前還無法確定。

而且，微軟也可能會更新其它Surface設備，今年Surface Laptop、Surface Pro有可能會增加USB-C的接孔。

隨著旺季來臨，科技巨頭紛紛將推出新品。蘋果（Apple）預期在9月10日舉行活動，外界預期該公司屆時將推出新的iPhone，然後可能於10月再舉辦一場活動，發佈新iPad和16英寸的MacBook Pro。谷歌（Google）也計劃於10月舉辦「Made by Google」活動，發佈最新的硬體產品。