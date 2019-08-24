▲ 啟動熟齡續航力，新北「中高齡的幸福職場進行式」開幕。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

想知道中齡者二三事！新北市就業服務處即日起於中高齡者職場續航中心舉行為期1個月的「中高齡的幸福職場進行式」特色展暨主題工作坊，24日勞工局長陳瑞嘉特地出席開幕典禮，並頒發及鼓勵入選攝影展得獎作品，隨後也在導覽陪同下觀展。

今日力邀「利達精密科技有限公司」、「康聯生醫科技股份有限公司」兩家企業代表上台分享如何營造「幸福職場」。利達精密鍾總經理表示，高齡工作者的穩定性，有助解決公司遇到的傳統產業人力短缺問題;而康聯生醫的楊總監則強調，不只照顧員工，也要照顧員工家庭才能幫助員工續留職場。

期望號召更多企業關注中高齡勞動議題，借重中高齡者專業與經驗，發揮職場優勢，進而形塑青銀共造的工作場域。此外，典禮上也邀請中高齡友善企業「陶作坊」，由茶席老師示範，讓與會者品茗茶香、觀展交流。

▲ 勞工局長陳瑞嘉在導覽陪同下參觀靜態攝影展。

勞工局長陳瑞嘉表示，此次特色展企圖透過靜態展覽結合動態工作坊，呈現中高齡者不同時間向度的議題，分別是「過去－穿越時空遇見您」，回顧中高齡勞動議題發展歷程，並從手作體驗中傳承職人技藝。

陳瑞嘉說，「現在－幸福職場伴您左右」則以攝影展及企業專區，展示新北市中高齡職場活力，並因應其工作與生活需求，安排職涯及長照等系列工作坊；最後「未來－未來熟齡新視界」則以實體書展、真人圖書館及世代工作坊，共同思辨高齡趨勢下，幸福職場新可能。

就服處表示，展覽期間自8月24日至9月27日止，展場內除規劃攝影及圖書等靜態展覽，更規劃讀書會、分享會及工作坊。靜態主題展免費參觀，系列工作坊及活動則採線上及電話報名，歡迎民眾或團體踴躍參加。詳細活動資訊請洽「中高齡的幸福職場進行式」網頁，或洽電續航中心02-2251-1799洽詢。