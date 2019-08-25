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自由開放文化將邁入死亡？　Google新員工守則：上班不談政治時事

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▲▼Google發布新工作指引，要求員工在上班期間不得互相辯論政治及時事。（圖／路透）

▲Google最新公告，禁止員工在公司不能辯論政治和時事。（圖／路透）

實習記者陳宥芯／綜合報導

美國科技巨匠Google集團23日公告最新公司守則，禁止員工在公司內部與同事議論政治及時事，並表示上班時間要專注於工作，這才是受聘者的基本責任。然而，該守則卻違背了Google這20年來不斷鼓勵員工要隨心所欲的表達自己的想法，及原先標榜的公司自由開放文化。

《彭博》報導，行政總裁桑德爾.皮查伊（Sundar Pichai）當天電郵給每位員工，要求他們要遵守最新守則，其中包括上班時間不要做沒意義的政治爭論，也不要討論近期發生的時事，切記同事間不可以互相侮辱，間接影響到工作，此外，更不要隨意向外透露公司的任何訊息。管理部也表示，公司內部溝通時一定要保持互相尊重的態度，不要因為雙方意見不合而有惡意的言論出現。

Google最新守則指出，同事間互相分享資料或交換意見，對提升團隊精神有很大的幫助，但若是情緒失控的談論政治或最新發生的時事，進而影響到工作，則是不被允許的情況。大家都是受聘者，所以認真上班是每個人的基本任務，而不是把時間拿去爭論與工作無關的事情。此外，公司自古以來都允許以相互尊重的態度，能自由的提出問題、表達關心和討論，但請注意，不要散佈任何有關公司產品及業務的虛假性或誤導性資訊，避免損害大眾的信賴感。

管理層警告，若發現有員工違反公司新守則，經理及其他負責人有權採取行動讓討論停止，而最重的懲處則會做出紀律處分。此外，Google也將建立新設施，讓員工在發現有問題的言論時能檢舉，同時會有版主隨時監控公司聊天室的對話內容。

儘管Google過去實施的自由開放文化鼓勵員工提出質問，甚至沒有上下階級之分，為公司帶來革命性的成功，成為現今的科技巨擘，但近年來，不斷有員工藉由公司內部的平台，號召同事一起反對為中國研發的閹割版搜尋引擎，及和美國國防部合作的AI技術，導致最後兩者都無法接續進行而失敗，對此，工程師納普（Irene Knapp）表示，這條新守則是專門用來嚇止公司的異議人士，以免未來還會有類似的情況發生。

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