解讀韓國瑜民調下滑　蔡沁瑜：既定趨勢　與郭台銘無關

▲蔡沁瑜接受媒體訪問。（圖／記者范綱儀攝）

記者楊蕓／台北報導

針對鴻海創辦人郭台銘傳出9月17日連署申請日的前一週宣布參選2020總統，但有不少郭粉擔心，韓國瑜的競選總部都設好、地方勢力都鞏固了，恐怕對郭不利。永齡基金會副執行長蔡沁瑜28受訪時表示，這段期間陸續有人想幫郭台銘的忙，他們非常歡迎，「其實對郭先生來說，韓怎麼做不是主要思考的重點。」

根據《ETtoday新聞雲》報導，郭台銘定調在9月17日連署申請日的前一週宣布參選2020總統，並且希望找親民黨主席宋楚瑜合作，藉此吸納韓粉，而目前這個策略也是郭陣營所期盼的，因為宋楚瑜能吸納一大部分「韓粉」。

對此，蔡沁瑜強調，宋楚瑜能不能吸到韓粉，需要更精確的數字分析，他們不會特別在意能吸納多少韓粉，對郭陣營有多大助益，此外，郭台銘對於「換瑜」沒有任何期待，「如果他自己有任何的決定，對於這件事是沒有正相關的。」

針對郭陣營27日披露的「調和式民調」，顯示在藍綠對決情況下，只有郭台銘代表國民黨出征能夠贏蔡英文，卻引發民調專家質疑調和式民調的公信力。

蔡沁瑜強調，會做這份民調主要是想了解為何國民黨初選民調有失真的狀況，結果證實，韓國瑜民調下降，「本來就有一個既定的趨勢」，不是因為郭台銘的關係。民調也顯示，如果郭出來參選，吸走的並不是韓的選票，反而是綠營的選票；如果郭台銘不參選，票會回歸蔡英文比較多，有將近4成。

至於民調公信力遭受質疑，蔡沁瑜說，只是做內部參考，並沒有強調它有參考價值，如何解讀「見仁見智」。

另外，對於近來藍營青年頻頻加入郭陣營，蔡沁瑜表示，郭台銘提供一個青年可以發揮平台，給人形象就是比較活潑、創新、有未來感，「郭台銘這段時間沒有出面，民調仍往上走，就是因為大家發現未來很重要，也希望大家跳脫藍綠框架繼續為台灣努力。」

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