黃瀞瑩選北投立委　汪志冰：柯文哲靠「學姐」知名度成就算盤

▲台北市長柯文哲、台北市副發言人黃瀞瑩。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲籌組民眾黨，目標進軍國會。根據《ETtoday新聞雲》掌握最新消息，有「學姐」之稱的台北市副發言人黃瀞瑩，確定代表柯家軍白色力量，投台北市第一選區（士林北投）立委選舉。對此，國民黨台北市第一選區立委擬參選人汪志冰表示，學姐的吸票能力跟知名度能成就柯文哲的算盤。

汪志冰28日接受《POP搶先爆》廣播節目專訪時表示，柯文哲目前仍以空軍戰為主，其選戰策略是選擇高知名度的人，也看準學姐的吸票能力跟知名度，能成就他的算盤。

據柯陣營規劃，黃瀞瑩將利用在下班以及假日期間跑遍台北市，規劃30日晚間6點至龍山寺參拜，因當天正值農曆八月初一，代表著感謝神明保佑七月平安，因此，決定讓黃瀞瑩「動起來」，勤走基層，為立委選舉鋪路。

對於推派學姐參選立委，柯文哲28日受訪表示，學姐絕對是一個合格的候選人，深受年輕人喜愛，不過老實講，「要從市府走出去跟市民say hello握手，從微笑握手都要從頭訓練」。

2020的立委選舉，在黃瀞瑩準備投入的台北市第一選區（士林北投），選情相當激烈，民進黨由現任立委吳思瑤爭取連任，國民黨則推出台北市議員汪志冰挑戰，而前新北市議員李婉鈺也表態參選，而黃瀞瑩先前已將戶籍遷往北投。