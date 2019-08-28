獨／民眾黨推「學姐」黃瀞瑩戰北投立委　柯家軍白色力量第一棒前進國會

▲學姐黃瀞瑩。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲創立台灣民眾黨後，北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩是否參加立委選舉，引發各界關注。根據《ETtoday新聞雲》掌握最新消息，柯文哲陣營除了針對區域立委提名持續佈局外，目前也已確定讓黃瀞瑩代表柯家軍白色力量第一棒，投入士林北投選戰，而黃瀞瑩本人也已經準備好開始走進基層，力拚2020立委選舉。

2020的立委選舉，在黃瀞瑩準備投入的台北市第一選區（士林北投），選情堪稱激烈，競爭者除了有民進黨由現任立委吳思瑤爭取連任，國民黨則推出市議員汪志冰挑戰，而前新北市議員李婉鈺也表態參選，戶籍已遷往北投的黃瀞瑩參選，將會是所有參選人中最年輕的一位。

據柯陣營規劃，黃瀞瑩將利用在下班以及假日期間跑遍北市，規劃在30日晚間6點至龍山寺參拜，因當天正值農曆八月初一，代表著感謝神明保佑七月平安，因此決定讓黃瀞瑩「動起來」，勤走基層，為立委選舉鋪路。

對於推派學姐參選立委，台北市長柯文哲28日早上受訪時表示，學姐絕對是一個合格的候選人，深受年輕人喜愛，不過老實講，「要從市府走出去跟市民say hello握手，從微笑握手都要從頭訓練」。

至於黃瀞瑩本人雖然尚未鬆口，但她也表示，只想先把副發言人的工作做好，對於參選的事情沒有想太多，走入基層是為了更多的學習。

其他人也看了這些...

►獨／確定選立委？學姐黃瀞瑩將狂掃台北 首站30日參拜龍山寺

►選立委心情佔幾分？ 「學姐」透露真實想法…

►柯文哲再提立委名單：「學姊」應該排個區域給她選