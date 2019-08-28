顏清標批評郭台銘被罵不知恩圖報　顏寬恒：挺韓國瑜是遵守遊戲規則

▲顏清標首度公開挺韓，批郭「有錢是他家的事」，遭批評不知恩圖報。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

大甲鎮瀾宮董事長顏清標日前首度公開挺韓國瑜，批郭台銘「有錢是他家的事」，遭點出顏2012年選立委時郭搭專機來幫他助選，批評「食人一口還人一斗」、「以後怎麼教小孩」。立委顏寬恒28日再解釋，他非常了解郭董與爸爸的私人情誼，初選勝的是郭董我們也會力挺，但挺韓就是遵守遊戲規則。

顏清標8月25日出席台中縣山海屯聯誼會秋節餐會時，首度公開表態支持韓國瑜競選總統，反批郭台銘「有人輸了不甘願還蠢蠢欲動！」、「有錢是他家的事啦！」，挺韓反郭的言語持續發酵。

郭辦27日對此表示，郭台銘跟顏清標是舊識，顏清標參選立委，郭台銘更獻出人生輔選站台處女秀。顏寬恒要選立委，為了解產業線，還曾到郭的辦公室當過2周助理。郭對顏舊情感念在心，兩人還是有交情。

有網友也將顏清標批郭，及2012年郭台銘搭專機幫顏清標助選的新聞畫面放一起並說，他並非郭粉，「食人一口還人一斗」，意思是得到別人的恩惠再少，也要心存感激的湧泉以報，從選舉看人性，這樣要怎麼教小孩。

▲顏寬恒解釋，挺韓就是遵守遊戲規則。（圖／資料照）

顏寬恒28日表示，寬恒非常瞭解郭台銘董事長和爸爸的私人情誼，他剛當選立委時，爸爸交代要多向郭董請益，所以有到公司請安走動，但不是實習。

他強調，如果初選勝的是郭董，我們也會全力支持力挺，不會猶豫。今天如果我們圖的是政治利益，聰明又懂算計的人，ㄧ定就是選擇挺郭董，怎麼會挺艱困的韓國瑜？我們再一次聲明：「挺韓就是遵守遊戲規則」，請大家再ㄧ次團結，「下架無能的民進黨」。

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