生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

隱藏版彩蛋！買到橘色干貝以為壞掉　業者解惑：新年吉祥極品

▲彰化水產業者售出珍貴的橘色干貝(赤玉干貝)。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化水產業者售出珍貴的橘色干貝(赤玉干貝)。（圖／業者提供）

記者唐詠絮／彰化報導

愛吃生魚片或海鮮的民眾，對乳白色的干貝一定不陌生。近日有民眾買到一盒干貝，竟發現其中一顆呈現「橘色」，嚇得以為買到壞掉變質品急問店家，沒想到結局大反轉，這顆橘色干貝不僅安全無虞，更是老饕眼中可遇不可求的「海中幸運符」，甚至在日本被當作新年吉祥物高價販售！

專售高端海鮮的「漁爸海鮮」日前在社群平台分享。一名消費者外帶一盒七顆裝的干貝，回家後發現其中一顆竟呈現醒目的橘黃色，與其他六顆的常見乳白形成強烈對比。客人擔心是食品腐壞或處理不當，連忙拍照傳給店家，緊張詢問「這顆是不是壞掉不能吃？」

▲彰化水產業者售出珍貴的橘色干貝(赤玉干貝)。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化水產業者售出珍貴的橘色干貝(赤玉干貝)。（圖／記者唐詠絮翻攝）

店家見圖後，二話不說展現誠意免單請客，安撫客人並解釋這並非壞掉，而是萬中選一的「橘色干貝」，平均 「一千顆裡才可能出現一顆」 ，極為罕見。客人聽完半信半疑地品嚐後，立刻驚喜回報「超好吃！」證實這顆干貝風味無損，且鮮甜依舊。

「漁爸海鮮」業者笑稱，雖然行內偶爾會遇到，但橘色干貝的出現機率真的極低。今天開箱尋找一顆橘色干貝，「開了三箱（一箱約800顆）都找不到」，其稀有程度堪比海鮮界的「隱藏版彩蛋」。

▲彰化水產業者售出珍貴的橘色干貝(赤玉干貝)。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化水產業者售出珍貴的橘色干貝(赤玉干貝)。（圖／業者提供）

業者也強調，干貝的價值在於尺寸與產地，顏色並無等級之分，但橘色干貝的獨特性，確實讓它成為行家眼中的夢幻逸品。事件在網路引發熱議，不少網友分享類似經驗，「我曾經以為壞掉就直接丟了，現在好後悔！」

水產業者網友解開橘色之謎，「這不是變質，也不是區分公母，而是扇貝攝取的食物。」有的是因為基因突變，也有因為食用海藻中含有大量β-胡蘿蔔素、富含蝦紅素（甲殼素）的蝦蟹殘骸所致，完全不影響食用安全與風味。

水產業者補充，干貝本身並無顏色等級之分，主要區分在於尺寸（如L、M、S等）。今年的日本干貝價格本就偏高，一盒從1千元到3千元不等，而這種特殊顏色的干貝，完全不影響其風味與品質，純屬自然現象。

▲彰化水產業者售出珍貴的橘色干貝(赤玉干貝)。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化水產業者販售日本進口生食級海灣干貝。（圖／記者唐詠絮翻攝）

更值得一提的是，這種橘色干貝在日本被稱為「赤玉」，由於顏色鮮紅討喜，帶有吉祥、喜慶的意味，常被視為好彩頭。許多高級日料店或海產商會特地將其單獨挑出，作為新年期間的限定商品販售，價格甚至比一般白色干貝更高，是許多行家眼中的珍品。

業者開心指出，消費者若在餐盤中見到橘色干貝，可別急著丟掉或質疑！這不是食安警訊，而是難得一遇的「海味幸運符」，不但可以安心享用其鮮甜美味，更能體驗這份來自大海、千分之一的驚喜與祝福。

▲彰化水產業者售出珍貴的橘色干貝(赤玉干貝)。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化水產業者販售日本進口生食級海灣干貝。（圖／記者唐詠絮翻攝）

12/08 全台詐欺最新數據

525 2 3805 損失金額(元)

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台61北上鹿港-福興段封6天　改道路段出爐

台61北上鹿港-福興段封6天　改道路段出爐

公路局宣布為進行路面養護工程，台61線西濱快速道路彰化段（福興至鹿港）北上主線，將自12月22日（週日）晚間起，一連6天於夜間時段封閉施工。過程中將遇到聖誕節日車潮，屆時北上車輛必須改道，請用路人提前規劃行程，遵循指示改走替代道路。

設局灌醉女友搞3P！無良渣狼還拍不雅影像互享

設局灌醉女友搞3P！無良渣狼還拍不雅影像互享

殺前女友新歡棄屍水溝！惡男盼交保被打臉

殺前女友新歡棄屍水溝！惡男盼交保被打臉

共機雷達照射　美公開譴責「無益區域和平」

共機雷達照射　美公開譴責「無益區域和平」

越南男車禍落跑害同鄉慘死　居留證成鐵證

越南男車禍落跑害同鄉慘死　居留證成鐵證

關鍵字：

彰化干貝橘色水產業者日本赤玉干貝

