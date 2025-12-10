　
大陸 大陸焦點 特派現場

中國2025年經濟成長率　IMF上修為5%

▲▼人民幣。（圖／路透）

▲人民幣。（圖／路透社）

文／中央社

國際貨幣基金（IMF）上修今年中國經濟成長率為5%，較10月預測值增加0.2個百分點，主要原因為中國祭出宏觀經濟刺激措施、中國出口面臨的關稅壓力低於預期。

IMF今天透過新聞稿表示，中國2025年、2026年經濟成長率預測值分別為5.0%、4.5%；相較10月「世界經濟展望」預測值，分別上調0.2個、0.3個百分點，主要原因為中國政府祭出宏觀經濟刺激措施、出口關稅低於預期水準。

IMF直言，中國經濟成長呈現韌性，不過內需疲軟、通貨緊縮壓力讓失衡問題顯著，中國通貨膨脹現在處於較低水準，導致實際匯率貶值，從而推動強勁出口和經常帳戶順差擴大；目前關鍵政策應是推動轉向消費拉動型經濟成長模式。

IMF提到，轉向消費拉動型經濟成長模式是中國「十五五規劃」（第15個5年計畫、2026至2030年）目標之一，建議官方採取更緊迫有力的擴張性宏觀經濟政策，實施改革降低過高的家庭儲蓄、縮減不必要的產業政策支持和低效投資。

IMF中國事務主管錢德拉（Sonali Jain-Chandra）於1至10日期間率團訪問北京、上海。訪團與中國政府及中國人民銀行高層官員、私人部門代表以及學術界人士在經濟形勢、風險和政策優先事項展開討論。

錢德拉表示，中國的關鍵政策優先事項是推動轉向消費拉動型經濟成長模式，擺脫對於出口、投資的過度依賴。

錢德拉提出3點建議。第1點為透過更具擴張性的宏觀經濟政策和配套改革以降低過高的家庭儲蓄；透過放鬆貨幣政策和提高匯率彈性以提供額外的財政刺激，促進國內需求、推升通脹；增強社會保障體系、支持房地產行業調整。

第2點為確保宏觀金融穩定與應對債務脆弱性問題，政府需要實施財政和金融框架改革與清理資產負債表，對不可持續的地方政府融資平台債務進行重組，這將可以減輕財政壓力。

第3點為進行結構性改革，緩解生產率放緩和勞動力萎縮帶來的不利影響，優先事項包括降低國內貿易壁壘、開放服務業、在企業間營造公平競爭環境、實施勞動力市場改革以應對技能錯配和年輕人失業問題。

