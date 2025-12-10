　
地方焦點

六輕周邊交通安全升級　2路段整修6.2公里！路基全面強化

▲縣長張麗善與地方民代、台塑代表一同說明道路改善計畫。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣長張麗善與地方民代、台塑代表一同說明道路改善計畫。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣麥寮鄉工業路與雲2線，是台塑六輕與鄉內往返的重要幹道，平日車流量大，大型車輛來往頻繁，路面長期受重車壓輾，出現下陷、龜裂及多處大面積破損，對用路安全造成威脅。縣府著手規劃改善工程，並由台塑公司以道路養護基金支應1億2千萬元進行修復，工程預計明年上半年完工。

縣府昨（9）日舉行施工前說明會，縣長張麗善表示，工業路及雲2線肩負六輕員工及麥寮鄉親的通勤需求，多年來因重車密集通行導致路面受損情形越發明顯。這次由縣府交工局負責規劃與發包，並透過台塑企業道路養護基金挹注超過1億元，希望能以更耐用工法提升道路品質。

▲縣長張麗善與地方民代、台塑代表一同說明道路改善計畫。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲工業路出現下陷及多處大面積龜裂破損，有用路安全之虞。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣長張麗善指出，本次改善範圍包含工業路6.2公里以及雲2線2.7公里。考量大型車輛頻繁通過，路口將採鋼性路面施工，以提高耐重度；其餘路段則同步進行路基養護，強化整體結構。她也回應民代與村長反映的六輕周邊聯外道路改善需求，指示交工局逐一會勘、估算經費並研擬後續辦理方式，盼逐步完善整體路網。

台塑副總蔡建樑表示，台塑近兩年編列的道路養護基金共1億2千萬元，將全數投入工業路與雲2線改善工程。他指出，縣府在規劃時已充分考量道路使用特性，採鋼性路面與改良型柏油，有助提升強度並減少路面破損頻率，盼改善後能讓用路人行車更安心。

交工局長汪令堯說明，本案預計本月下旬開工，工期180天。現場也有民眾提出雲4-1、雲1-2等銜接道路需同步改善的意見，交工局將進行實地會勘並爭取相關經費，必要時納入明年度6,000萬元道路養護基金辦理，共同打造更安全的交通環境。

▲縣長張麗善與地方民代、台塑代表一同說明道路改善計畫。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲改善工程啟動後預計強化耐重度。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

