醉倒路邊！他一見流口水　衝上前扒褲「張口含住」...鮮肉驚醒狂奔：我被O了

▲阿正醉倒路邊，遭到陌生男子當街脫褲口交，嚇得他趕緊回到夜店找朋友求救。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳韻如／台北報導

台北曾姓男子2018年底在信義區一間夜店前，看到「阿正」(化名)酒醉獨自坐在門口，上前攀談後便把阿正帶到附近酒吧的露天座位區對他口交。阿正半夢半醒間發現，有陌生人正在對他口交，但無力反抗，佯稱要回夜店拿東西，趁機向店內友人求救。台北地院審理後則依趁機性交罪盼曾男1年8個月徒刑，緩刑4年，並提供80小時義務勞務，以及6小時法治教育課。

判決書指出，阿正2018年12月5日去台北市松壽路夜店玩樂，直到隔天凌晨，阿正因為酒醉被朋友扶到店門口人行道上休息。此時，曾男剛好從路邊經過，便上前與阿正攀談。阿正當時誤以為曾男是朋友，便在曾男的攙扶下走向另一間酒吧的露天座位區。

此時清晨6點左右，曾男見路上沒人，直接讓阿正趟在長椅上，接著主動脫下阿正的休閒褲，直接對阿正口交，並且不斷撫摸、親吻阿正的胸部、嘴唇。阿正半夢半醒之間發現遭到性侵，但又因為酒醉無力反抗，並向曾男佯稱「要回夜店拿東西」，隨後找到朋友求救，並報警處理。

然而，曾男事後辯稱與阿正兩情相悅，但阿正表示，2人根本不認識。台北地院審理後，認為曾男為逞一己私慾，因而誤觸法網，但考量他事後有與阿正達成和解，並願意賠償，因此依乘機性交罪判他1年8個月徒刑，緩刑4年，緩刑期間須付保護管束，並提供80小時的義務勞務及6小時法治教育課程。全案可上訴。

【更多新聞】

影／姪子友帶2物上香...淚曝他輕生原因！ 顏清標秒放聲痛哭：我怎麼對你爸交代

3歲兒丟客廳...人妻與小王房內爽啪！ 夫返家驚覺「綠光罩頂」怒譙：她好X嗎

花蓮農民採收金針...抬頭見超美奇景！「花海＋漏斗型龍捲風」 遊客：好震撼