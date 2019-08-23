影／「有本事就抱著兒子跳」媽一句話激怒丈夫　4月大男嬰被從2樓丟下...活活摔死

記者洪珮瑄／綜合報導

江蘇揚州市今年2月發生了一起男嬰墜亡事件，案發當天，一名徐姓男子因喝醉酒，回家後被妻子不斷責罵。隨後，他因為對方一句氣話，便將自己的親生兒子從2樓丟下，以至於孩子當場身亡。據悉，該案近日已完成庭審，將擇日宣判。

▲男嬰被親生父親從2樓丟下身亡。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

綜合陸媒報導，事發當時正值農曆大年初一，徐男帶著父母、妻子及孩子到親戚家拜年。這段期間內，妻子因不滿他只顧著喝酒，對孩子不聞不問，因此便先行回家。事後，徐男覺得很沒面子，一直對這事耿耿於懷，回家後便和妻子吵了一架。

據悉，在爭吵的過程中，徐男不斷揚言要跳樓，讓妻子忍不住說出氣話，「你有本事就抱著你兒子一起跳。」喝得醉醺醺的徐男一聽見了這句話，一氣之下，便將4個月大的兒子狠狠地摔在地板上，之後又抱起孩子從2樓窗口丟出去，並且失控大喊，「今天誰都不要過了。」

▲徐男個性偏激，甚至還曾經有害死兒子的想法。

事後，妻子當場嚇傻，立刻衝到1樓，看見躺在灌木叢裡的兒子臉色發青，頭部也腫了起來，立即將他送到醫院急救，但孩子最後還是因為顱腦損傷，搶救無效而身亡。徐男酒醒之後悲痛至極，原本想要跳樓卻被父親和表哥攔下，隨後便被警方帶至警局。

妻子表示，徐男的個性衝動，小學時還曾經因為老師批評了幾句，就從3樓跳下，事後在家休息了好幾個月。除此之外，她也提到，倆人戀愛時，徐男也因吵架跳過河，甚至還將手機摔壞，用破碎的手機螢幕割手腕，行為相當極端。

據悉，自從有了孩子之後，徐男和妻子的矛盾漸漸變多，徐男甚至還曾覺得，如果把小孩殺了，他和妻子就不會因為孩子而不開心了。該案近日在寶應縣人民法院公開審理，徐男在現場泣不成聲、後悔不已。公訴人表示，徐男的行為已構成故意殺人罪，建議判處有期徒刑14至15年；目前，該案已完成庭審，將擇日宣判。

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