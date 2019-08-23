　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／「有本事就抱著兒子跳」媽一句話激怒丈夫　4月大男嬰被從2樓丟下...活活摔死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者洪珮瑄／綜合報導

江蘇揚州市今年2月發生了一起男嬰墜亡事件，案發當天，一名徐姓男子因喝醉酒，回家後被妻子不斷責罵。隨後，他因為對方一句氣話，便將自己的親生兒子從2樓丟下，以至於孩子當場身亡。據悉，該案近日已完成庭審，將擇日宣判。

▲「有本事就抱著兒子跳」媽一句話激怒丈夫　4月大男嬰被從2樓丟下...活活摔死（圖／翻攝自看看新聞）

▲男嬰被親生父親從2樓丟下身亡。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

綜合陸媒報導，事發當時正值農曆大年初一，徐男帶著父母、妻子及孩子到親戚家拜年。這段期間內，妻子因不滿他只顧著喝酒，對孩子不聞不問，因此便先行回家。事後，徐男覺得很沒面子，一直對這事耿耿於懷，回家後便和妻子吵了一架。

據悉，在爭吵的過程中，徐男不斷揚言要跳樓，讓妻子忍不住說出氣話，「你有本事就抱著你兒子一起跳。」喝得醉醺醺的徐男一聽見了這句話，一氣之下，便將4個月大的兒子狠狠地摔在地板上，之後又抱起孩子從2樓窗口丟出去，並且失控大喊，「今天誰都不要過了。」

▲「有本事就抱著兒子跳」媽一句話激怒丈夫　4月大男嬰被從2樓丟下...活活摔死（圖／翻攝自看看新聞）

▲徐男個性偏激，甚至還曾經有害死兒子的想法。

事後，妻子當場嚇傻，立刻衝到1樓，看見躺在灌木叢裡的兒子臉色發青，頭部也腫了起來，立即將他送到醫院急救，但孩子最後還是因為顱腦損傷，搶救無效而身亡。徐男酒醒之後悲痛至極，原本想要跳樓卻被父親和表哥攔下，隨後便被警方帶至警局。

妻子表示，徐男的個性衝動，小學時還曾經因為老師批評了幾句，就從3樓跳下，事後在家休息了好幾個月。除此之外，她也提到，倆人戀愛時，徐男也因吵架跳過河，甚至還將手機摔壞，用破碎的手機螢幕割手腕，行為相當極端。

據悉，自從有了孩子之後，徐男和妻子的矛盾漸漸變多，徐男甚至還曾覺得，如果把小孩殺了，他和妻子就不會因為孩子而不開心了。該案近日在寶應縣人民法院公開審理，徐男在現場泣不成聲、後悔不已。公訴人表示，徐男的行為已構成故意殺人罪，建議判處有期徒刑14至15年；目前，該案已完成庭審，將擇日宣判。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995、張老師專線：1980。

ET快訊
嬰兒「臉長滿粉色肉球」！醫驚：是菜花　爸尷尬認罪崩潰
恐龍家長「瞞小孩得A流」送補習班！7天停課公告一發　網怒：支
神豪乾爹1小時斗內2300萬！甜美網紅「嚇哭賣身」鞠躬報恩

關鍵字：男嬰,墜樓,酒醉,氣話,激怒,

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

吃得比人好還不夠！台商登陸寵物市場　鎖定頂端需求

影／萌犬跑跳碰！　「狗狗運動會」上海亞寵展最讓人融化的瞬間

深夜遇搭訕！女大生隔天「鼻眼滲血」慘死路邊…屍檢翻案揭「超黑暗12hrs」

最大5G手機市場在對岸　聯發科評估：明年出貨量1億部

影／「有本事就抱著兒子跳」媽一句話激怒丈夫　4月大男嬰被從2樓丟下...活活摔死

被騙6.5萬「心有不甘」！他鑽研話術變詐騙首腦撈130萬

香港女示威者稱被逼裸搜！女警碰雙腿間「用享受眼光打量」...走廊站10男警

美國5G禁令衝擊　華為手機今年營收減100億美元

華聞快遞／陸民營企業500強名單出爐！　華為連續4年位居榜首

19歲女大生被性侵跳樓死　淫狼車輾屍體製造車禍假象

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

賴床鬼惡夢...槌子打到你求饒！　他花20小時製「絕對起得來鬧鐘」

男選手飆《寂寞先生》Key超高　哈林、李榮浩一轉身驚：我還以為是女的

漁船遭烈火吞噬！海巡急救狂喊 火燒駕駛艙船長淚棄「多年夥伴」

鬼鬼.蔡旻佑大鬧《明星鍵盤手》 「一刀剪進手指濺血」...夭壽喔！

皇上「埋頭苦睡」奴才拉手求關注 被吵醒一臉鄙視...網：好像我女友

吃得比人好還不夠！台商登陸寵物市場　鎖定頂端需求

影／萌犬跑跳碰！　「狗狗運動會」上海亞寵展最讓人融化的瞬間

深夜遇搭訕！女大生隔天「鼻眼滲血」慘死路邊…屍檢翻案揭「超黑暗12hrs」

最大5G手機市場在對岸　聯發科評估：明年出貨量1億部

影／「有本事就抱著兒子跳」媽一句話激怒丈夫　4月大男嬰被從2樓丟下...活活摔死

被騙6.5萬「心有不甘」！他鑽研話術變詐騙首腦撈130萬

香港女示威者稱被逼裸搜！女警碰雙腿間「用享受眼光打量」...走廊站10男警

美國5G禁令衝擊　華為手機今年營收減100億美元

華聞快遞／陸民營企業500強名單出爐！　華為連續4年位居榜首

19歲女大生被性侵跳樓死　淫狼車輾屍體製造車禍假象

不斷更新／羅力演出3上3下　4局富邦2：1統一

白鹿24日影響台灣最劇！蘇貞昌、陳其邁：相關部會做好所有必要準備

健保年底財務赤字恐達417億　最晚110年達調漲門檻

秋冬補助五星飯店也參戰　住台北凱撒2千有找再加碼千元餐券

輕颱「白鹿」發布海、陸警！　24日交通異動看過來

人與照片零誤差！美艷小姐賣淫竟被打槍　氣噗噗開馬伕車門還被抓

年改私校條款違憲　考試院尊重：依程序研提修正案

曾之喬機場喝咖啡被拍！「掉出超兇半球」網一看全瘋了

吃飯突聞到怪味！　毛孩把「飯碗當屎桶」...媽怒炸：誰這麼沒品

路見車禍事故立即協助　義消專業快速排除獲好評

大陸熱門新聞

21歲高挑正妹凌晨失蹤「河邊成..

學長約開房！傻妹失身後崩潰吞藥

5歲男童坐上SUV「帶3歲妹找..

男友要「制服play」卻拿出尼..

鄭文傑嫖妓被捕　沒通報是個人請..

被性侵女大生跳樓死　淫狼輾屍

忘關鏡頭！瑜珈妹更衣被看光

港警車頭燈太亮　辣模po照反擊

2原因曝光！28歲女整形慘死手..

凌晨2點聽見詭聲！女孩往床下一..

旅遊中被4男搭訕…2女被綁走淪..

12歲長髮少女慘遭殺害「沉屍廢..

伴娘遭10噁男壓床「揉胸打屁屁..

更多熱門

相關新聞

半夜到姊姊床上　2歲童翻窗慘墜5公尺

英國一名2歲男童近日隨家人一起至義大利托斯卡納(Tuscany)旅遊，睡覺期間突然跑到5歲姊姊的床上玩耍，結果不幸翻出窗外，慘從5公尺高處墜地，爸媽聽到女兒的哭聲才發現大事不妙。男童被送往醫院急救後，目前人在加護病房接受治療。

男撞死婦人肇逃　副駕駛座女子昏睡不起訴

翁墜樓慘死　老伴目睹心臟病發亡

妻女剛下車！高雄老翁突墜樓「猛撞車頂」亡

7周大男嬰墜地命危　26歲父：布料鬆了

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路撿手機！妹子請客報答…神展開

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

白鹿陸警下午發布！最新路徑又南偏

「20190823」超罕見　網喊長知識

蔡英文巧遇跑步中的馬英九！握手3秒...學生樂喊「總統加油」

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！

第12號颱風楊柳將生成！預估時間曝光

安宰賢爆為離婚貸款300萬：公開完整對話！

獨／郭台銘訴求「報備參選」和韓國瑜一決勝負

拜四面佛犯大忌！鐵齒男「頭身分離」慘死

她穿5件真理褲爆紅！鴨子坐實測超羞

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

「石虎列車」美女設計師直播　坦承「圖是買的」

21歲高挑正妹凌晨失蹤「河邊成浮屍」

更多

最夯影音

更多

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面