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2歲兒跟著去派對…「吵著回家」被酒醉媽狠刺8刀　辯稱：他不聽話

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▲從事資源回收業的邱姓男子，今年1月間在桃園區中山路住家附近遭清潔隊稽查，竟出口辱罵稽查人員，員警處理時還揮舞美工刀要脅，同時也出言辱罵，後遭員警制伏送辦。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲母親持刀刺死2歲親生兒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張方瑀／編譯

帶年幼的孩子出門，難免會發生小孩吵鬧的情況，俄羅斯一名單親媽媽帶著年僅2歲的兒子參加友人的派對，結果就在兒子不斷吵著要回家時，這位媽媽竟持刀朝他猛刺8刀，最後兒子倒臥血泊身亡。警方一開始還逮捕了一旁的友人，因為他們不相信有人會狠心刺死才2歲的孩子。

根據《太陽報》指出，這位29歲的單親媽媽希斯基娜（Anna Shishkina）日前帶著2歲兒子參加朋友舉辦的派對，結果他的兒子過沒多久就吵著想回家，還作勢要直接開門出去，這時幾杯黃湯下肚的她竟拿起咖啡桌下的刀，衝去朝著兒子的腹部猛刺。希斯基娜跟著俄羅斯調查委員會（Russian Investigation Committee）回到現場時坦承，「兒子試圖要開門，彷彿說著媽媽我們該回家了，這時我只知道他不聽我的話，所以就抓起了刀，朝他的側腹部刺了兩三刀。」

當地警方趕到後，發現倒臥血泊中的孩子身中至少8刀，起先他們不相信會有親生母親會下此狠手，所以先逮捕了旁邊的男子，結果媽媽很快就認罪。根據目擊者說法，媽媽向警方坦承犯案時，表現地非常平靜，一點也沒有酒醉的樣子。

希斯基娜還有一個5歲的大兒子，事發時寄住在阿公阿嬤家，而根據報導指出，希斯基娜一直在俄囉斯當地社福機構的監管名單內，但未能及時阻止這起悲劇。當地政治人物提托夫（Roman Titov）認為，這兩名幼童如果盡早交由社福單位收養，也許就能避免這場悲劇。

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關鍵字：俄羅斯,酒醉

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