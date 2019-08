2歲兒跟著去派對…「吵著回家」被酒醉媽狠刺8刀　辯稱：他不聽話

▲母親持刀刺死2歲親生兒。(圖/取自免費圖庫pixabay)



記者張方瑀/編譯

帶年幼的孩子出門,難免會發生小孩吵鬧的情況,俄羅斯一名單親媽媽帶著年僅2歲的兒子參加友人的派對,結果就在兒子不斷吵著要回家時,這位媽媽竟持刀朝他猛刺8刀,最後兒子倒臥血泊身亡。警方一開始還逮捕了一旁的友人,因為他們不相信有人會狠心刺死才2歲的孩子。

根據《太陽報》指出,這位29歲的單親媽媽希斯基娜(Anna Shishkina)日前帶著2歲兒子參加朋友舉辦的派對,結果他的兒子過沒多久就吵著想回家,還作勢要直接開門出去,這時幾杯黃湯下肚的她竟拿起咖啡桌下的刀,衝去朝著兒子的腹部猛刺。希斯基娜跟著俄羅斯調查委員會(Russian Investigation Committee)回到現場時坦承,「兒子試圖要開門,彷彿說著媽媽我們該回家了,這時我只知道他不聽我的話,所以就抓起了刀,朝他的側腹部刺了兩三刀。」

