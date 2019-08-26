3歲兒丟客廳...人妻與小王房內爽啪！　夫返家驚覺「綠光罩頂」怒譙：她好X嗎

▲許男返家驚見老婆半裸下身，與平時睡覺習慣不同，驚覺自己遭戴綠帽。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／高雄報導

高雄在電子工廠上班的劉姓男子見到一名年輕貌美的女同事，便不顧對方已婚身分，展開猛烈追求。2人還大膽的直接在人妻家中大戰千百回，甚至還把人妻2名1歲及3歲的幼子丟在客廳看電視，2人則在房內激烈翻騰。直到人妻許姓丈夫某日返家，見到人妻在家裸睡，逼問之下才知道自己綠光罩頂，氣得痛罵劉男「我的老婆很好騎嗎？」高雄高分院最後判劉男拘役20日，得易科罰金6萬元。

判決書指出，2017年傍晚許男返家後，見到妻子半裸下身躺在家中睡覺，驚覺有異，便問了3歲小孩，但沒想到小孩卻語出驚人道，「叔叔跟媽媽在房間裡面，我在外面看電視」，人妻與小王姦情就此爆發。

事後，許男氣得質問劉男，「我的床很舒服嗎？我的老婆很好騎嗎？是不是？」劉男則回應，「不是」，許男再問，「阿不然勒，騎一次騎上癮了？免費的炮可以打打，是不是，你不知道他結婚了嗎？你不知道你在跟他幹這種事的時候，他把小孩子丟在外面嗎？」沒想到劉男竟理所當然回應，「我知道」，完全無愧疚之意。

許男事後氣得痛罵劉男，「你在做愛她把小孩子丟在外面，你這樣樣也敢爽喔，你今天如果是我，我是小孩的爸我就算了，今天你是什麼人？今天你是個外人，有小孩子在，你他X的你還敢把我的老婆帶去房間爽。」

案經許男提告，高雄地院審理後認為，劉男僅因愛慕人妻竟大膽破壞對方圓滿的婚姻，造成其經營家庭的信任基礎就此瓦解，還導致人妻與丈夫一度離婚，因此判他拘役20天，得易科罰金6萬元。劉男不服提出上訴，但遭到高雄高分院駁回。全案確定。

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