姪子友帶2物上香...淚曝他輕生原因！　顏清標秒放聲痛哭：我怎麼對你爸交代

▲顏清標姪子輕生原因曝光，讓顏家人難過不已，顏清標更因此放聲痛哭。（圖／翻攝Google maps）

記者鄧木卿、陳韻如／台中報導

大甲鎮瀾宮董事長顏清標28歲姪子顏子禎，26日中午12點半在立委顏寬恒、副議長顏莉敏服務處輕生，讓家屬悲痛不已。顏清標表示，一直到今天才知道姪子走上絕路的原因竟是因為胃癌，顏子禎自己已經忍痛吃藥很久，直到26日，疑似痛得受不了才選擇輕生，也讓顏清標男已接受，哭喊「要我怎麼對你死去的爸爸交代」。

顏子禎的父親多年前車禍死亡，留下2個兒子，由顏清標代為照顧，平時與家人感情融洽，也深受家人疼愛，而他生前在台中市議會擔任警衛工作，跟他一起工作的同仁表示，他長得瘦瘦小小，生活單純，木訥寡言，工作認真，如同宅男一般，生前沒有發現什麼異狀，同事都感到十分震驚、悲痛與不解。

此外，顏清標在得知姪子輕生的消息後，難掩情緒表示，「這個孩子怎麼會這樣」。另外，有朋友到靈堂前上香，特地帶了咖啡和香菸祭拜，顏清標詢問之下得知，原來是姪子生前交代，若死後記得帶這2樣給他，並說出顏子禎有胃癌的消息，讓顏家人震驚不已。

對此，顏子禎的媽媽也表示，過去曾看到兒子吐血，但一直沒有機會告訴顏清標，直到朋友27日上午到靈堂上香說出病情，全家人才知道，而顏清標在得知後，更是放聲痛哭，直喊「是要我怎麼對你死去的爸爸交代」，哀傷模樣也令人為之鼻酸。

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