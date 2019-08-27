澎湖1晚爆3意外！驚見2船員緊抱船尾：救我...警消急奔入海　又見火燒車累趴

▲澎湖漁船觸礁沉入海裡，2船員緊抓船尾待救。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、陳韻如／澎湖報導

澎湖警消26日晚間忙翻天，先是有老翁在釣魚時落海失蹤，至今仍在搜索中，隨後又發生漁船在進港時不慎觸礁沉沒。然而，才剛搜救完畢幾個小時後，又發生火燒車案件，讓警消毫無喘息時間。

26日傍晚，先是傳出一名8旬老翁出海捕魚，卻遲遲沒有返家，海巡人員獲報後立刻派員搜救，但都沒有發現老翁蹤影，搜救人員晚間返港，27日將重啟搜尋，家屬也期盼能有奇蹟發生。

老翁落海失蹤案件發生沒多久，晚間近10時，第八（澎湖）海巡隊又接獲「金合興168號」漁船通報，稱船隻在進港時不慎觸礁。海巡人員接獲通報後，也立刻派遣線上PP-10061艇前往搜救。

▲漁船觸礁，海巡人員到場時驚見漁船船身四分之三已沉入水中。（圖／記者郭世賢翻攝）

海巡人員表示，巡防艇抵達雞籠嶼南1.1浬時，就發現漁船船身四分之三已沉入水中，僅剩船尾浮在水面，船上2人待救。海巡艇見狀立刻拋出救生圈及救生衣，並將船上2人救至艇上，隨後在該船放置浮水燈做為避撞警示，也通知澎湖漁業電臺廣播來往船隻注意避碰。

據該船鄭姓船長表示，該船26日清晨4時許從新竹南寮漁港出發前來馬公進行維修，但因為天黑不熟悉航道，誤以為雞籠嶼與其外側障礙燈中間水道可航行，但沒想到駛入後救撞擊到礁石，當下立刻就退俥想脫離，但船身破洞船隻開始下沉只剩船尾浮在水面上，所幸人員均無大礙。

然而，剛結束漁船觸礁搜救，澎湖縣政府消防局27日凌晨3時30分許再度接獲通報，稱馬公市民族路上有汽車起火燃燒。消防人員接獲通報立刻前往搜救，所幸火勢在15分鐘內就撲滅，並無人員傷亡，但詳細的起火原因還有待進一步調查釐清。

▲▼澎湖深夜再傳火燒車，1晚連3意外，警消人員累壞。（圖／記者郭世賢翻攝）

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