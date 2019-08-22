　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男撞死婦人肇逃挨告　副駕駛座女子「酒醉昏睡」不起訴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市馮姓女子去年4月間乘坐徐姓友人車凌晨返家不慎撞上趙姓婦人不治。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市馮姓女子去年4月間乘坐徐姓友人車凌晨返家不慎撞上趙姓婦人不治。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

馮姓女子去年4月間乘坐徐姓男子轎車，凌晨從桃園區準備回新北市，卻不慎撞上橫越馬路的趙姓婦人，徐男肇事後卻逕自駕車逃離現場，案經警方調閱監視器查出徐男所為，受傷趙姓婦人送醫急救後仍不治，檢方將徐男依過失致死與肇事逃逸等罪嫌起訴，同車的馮女也涉嫌教唆或幫助肇事逃逸，檢方調查後因馮女當時醉臥副駕駛座，全程都在昏睡中，不知道徐男肇逃，檢方22日偵結予以不起訴處分。

檢警調查，28歲的馮姓女子去年4月10日凌晨4時29分許，乘坐徐姓男子駕駛的轎車上，從桃園區準備北上回新北市住處，行經桃園區民生路、和平路口處時不慎撞上正橫越馬路的趙姓婦人，導致其胸部與四肢多處鈍挫傷，但徐男肇事後逕自駕車逃離現場，趙姓婦人被送醫後不久即因創傷性休克不治死亡。

警方事後根據肇事地點監視器查出肇事者為徐姓男子，並循線在新北市五股區查緝徐男到案，同車的馮女則涉嫌教唆或幫助徐男肇事逃逸等罪嫌。

馮女在偵訊時坦承與徐男同車，但案發當時因喝醉酒，上車後就在副駕駛座上平躺睡著，徐男肇事時她並不知道，也未教唆徐男逃逸，更不清楚徐男肇事後直接上高速公路回新北市五股區住處，事後知道轎車擋風玻璃碎裂，才知道徐男肇事撞到人，返回住處未久警察即找上門。

檢方將徐男依過失致死與肇事逃逸罪嫌起訴，地院審理後已判決有罪處刑，徐男事後已與死者家屬達成民事和解，同車的馮女經徐男作證並未涉嫌教唆肇事逃逸或幫助逃脫等犯行，檢方偵結將馮女予以不起訴處分。

【更多新聞】

►泰籍移工遭機台捲入斷頸慘死　「雇主認錯和解」獲緩起訴

►房產爭議喬不攏　男徒手勒昏妻「躺醫院12天不治」

►桃園西濱快增設區間測速　「限速90公里」9月上路開罰3000元↑

ET快訊
28歲辣媽整型遭戳成蜂窩　遺體「七孔流血」夫認屍崩潰
白鹿路徑南修！最快明清晨發海警　「侵台或擦邊球」要看2大關鍵

關鍵字：肇逃,撞死婦人,副駕駛座,酒醉,昏睡

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陸禁漁期結束等不及撈過界　清出9.5公斤豬肉...海巡如臨大敵

凌晨4點「碰」一聲！24歲男開車猛撞分隔島...陣陣白煙飄出　他下車超錯愕

雲林地檢署法拍！「變形金剛」曳引車117萬賣出　檢察官笑了：終於雪恥

內湖30黑衣人包圍公司！喬600萬債務　警網強勢喝令蹲下全帶回

女員工右手掌捲入絞肉機「粉碎性骨折」　京站鬆餅名店回應了

徹夜照顧生病老父！男恍神「飛牛牧場前撞電桿」　雙腳夾住受困

「雙膝十字韌帶斷過」　女警王翊馨勇奪世界警消運動會跆拳季軍

「台灣第一家」黑心椒鹽竄全台3千攤鹹酥雞　判刑定讞

只有電腦桌乾淨！屏東爸家中堆「恐怖山丘」　女嬰夜躺垃圾堆旁睡

卡哇伊櫻花妹逛九份　下山手機掉小黃快哭了...警方搞定

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

連路人都搶拍！慶祝奶奶93歲生日 製「巨型看板」當驚喜...網：好溫馨

狗媽媽求溫飽...外出覓食遭車撞！　為餵奶拖行身軀800M...傷重離世

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

跟豆漿一起睡超怕翻身壓死牠...　整晚睡姿「腳自動彈開」網友笑瘋

陸禁漁期結束等不及撈過界　清出9.5公斤豬肉...海巡如臨大敵

凌晨4點「碰」一聲！24歲男開車猛撞分隔島...陣陣白煙飄出　他下車超錯愕

雲林地檢署法拍！「變形金剛」曳引車117萬賣出　檢察官笑了：終於雪恥

內湖30黑衣人包圍公司！喬600萬債務　警網強勢喝令蹲下全帶回

女員工右手掌捲入絞肉機「粉碎性骨折」　京站鬆餅名店回應了

徹夜照顧生病老父！男恍神「飛牛牧場前撞電桿」　雙腳夾住受困

「雙膝十字韌帶斷過」　女警王翊馨勇奪世界警消運動會跆拳季軍

「台灣第一家」黑心椒鹽竄全台3千攤鹹酥雞　判刑定讞

只有電腦桌乾淨！屏東爸家中堆「恐怖山丘」　女嬰夜躺垃圾堆旁睡

卡哇伊櫻花妹逛九份　下山手機掉小黃快哭了...警方搞定

友達「超大尺寸8K HDR電視」　力拚驚豔智慧顯示展

相機撞上數位編輯，甜甜的視覺糖果一口接一口

陸禁漁期結束等不及撈過界　清出9.5公斤豬肉...海巡如臨大敵

終於可以帶毛孩逛IKEA啦！　敦北店、新店店第一波開放

周冬雨曬舊照笑問「哪張是5年前」　一句話神回網笑翻：妳這機靈鬼！

凌晨4點「碰」一聲！24歲男開車猛撞分隔島...陣陣白煙飄出　他下車超錯愕

300萬彩繪列車「石虎畫成豹」全塗掉　字體侵權將洽購

樂迷嗨起來！2019搖滾台中9月登場　集66組國內外樂團輪番唱

淡海輕軌2024開進淡水老街　汽車列車混合通行

Audi創世代豪華陣容齊發　旗艦A8、A6 Avant、A7 Sportback上市！

社會熱門新聞

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2..

他進摩鐵舉槍自戕　女友衝進摩鐵..

即／京站女員工「右手掌捲入絞肉..

判賠50萬！色影師性侵I罩杯女..

電動車撞凹百萬賓士　車主：免賠

色男搭訕2次「騙女藝人回家」猥..

獨／超跑富少賠償　亡者家屬親筆..

上班族被烏龍警當毒梟開轟3槍

獨／女子車禍遇到愛　東港夯警回..

老婆罹癌　兒爆料父與小三同遊清..

台中三寶嬤闖紅燈！慘害廂型車甩..

悄悄進入前女友家…看她只穿內褲..

董娘帶兒女抓姦打閨蜜　全家起訴

小孩裸頭站踏板迎風！媽騎車還滑..

更多熱門

相關新聞

大嬸撞倒機車快閃　路人留關鍵紙條

陳姓婦人開車倒車撞倒停路邊的機車，下車竟將散落物胡亂塞回車箱，還認為路人說話「態度不佳」，直接將車開走。路人見義勇為留下紙條「你的車子被小客車撞！」讓機車鄭姓車主順利報警找到兇手。警方表示，陳婦行為已構成肇逃，除要賠償對方車損外，也將依法開罰並吊扣駕照。

男勒頸女友拖行　路人：放開她

酒醉哥躺鐵軌大睡　跌趴高壓電纜當場烤冒煙

酒醉硬撐回家　逃不過管理員狼爪

喝醉倒地警穴道救命術讓他秒醒

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 王令麟 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／北捷板南線塞爆「像跨年」　2站開19分鐘

白鹿增強又變胖！接近台灣時達強度顛峰

獨／罔腰親密片瘋傳！男友鳳梨心痛曝分手原因

即／讓90位日籍官員空等25分鐘！韓國瑜：已獲體諒

AV女帝消失10年⋯如今住在下水道

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

具惠善：安宰賢嫌X頭不性感逼離婚

白鹿撲台「台灣頭到尾都有」！周六日強風豪雨

金希澈、利特舞台零互動！粉絲：他們吵架了

謝龍介「看過韓的追蹤器」！王淺秋打臉了

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」：妳把我毀掉

快訊／台鐵汐科到南港站單線行車　上班族氣炸了

更多

最夯影音

更多

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面