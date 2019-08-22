男撞死婦人肇逃挨告　副駕駛座女子「酒醉昏睡」不起訴

▲桃園市馮姓女子去年4月間乘坐徐姓友人車凌晨返家不慎撞上趙姓婦人不治。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

馮姓女子去年4月間乘坐徐姓男子轎車，凌晨從桃園區準備回新北市，卻不慎撞上橫越馬路的趙姓婦人，徐男肇事後卻逕自駕車逃離現場，案經警方調閱監視器查出徐男所為，受傷趙姓婦人送醫急救後仍不治，檢方將徐男依過失致死與肇事逃逸等罪嫌起訴，同車的馮女也涉嫌教唆或幫助肇事逃逸，檢方調查後因馮女當時醉臥副駕駛座，全程都在昏睡中，不知道徐男肇逃，檢方22日偵結予以不起訴處分。

檢警調查，28歲的馮姓女子去年4月10日凌晨4時29分許，乘坐徐姓男子駕駛的轎車上，從桃園區準備北上回新北市住處，行經桃園區民生路、和平路口處時不慎撞上正橫越馬路的趙姓婦人，導致其胸部與四肢多處鈍挫傷，但徐男肇事後逕自駕車逃離現場，趙姓婦人被送醫後不久即因創傷性休克不治死亡。

警方事後根據肇事地點監視器查出肇事者為徐姓男子，並循線在新北市五股區查緝徐男到案，同車的馮女則涉嫌教唆或幫助徐男肇事逃逸等罪嫌。

馮女在偵訊時坦承與徐男同車，但案發當時因喝醉酒，上車後就在副駕駛座上平躺睡著，徐男肇事時她並不知道，也未教唆徐男逃逸，更不清楚徐男肇事後直接上高速公路回新北市五股區住處，事後知道轎車擋風玻璃碎裂，才知道徐男肇事撞到人，返回住處未久警察即找上門。

檢方將徐男依過失致死與肇事逃逸罪嫌起訴，地院審理後已判決有罪處刑，徐男事後已與死者家屬達成民事和解，同車的馮女經徐男作證並未涉嫌教唆肇事逃逸或幫助逃脫等犯行，檢方偵結將馮女予以不起訴處分。

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