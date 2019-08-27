債務糾紛喬不攏！惡煞抄鐵棒猛K頭　他「滿臉血」狂奔300M...倒地求救

▲2男因債務糾紛在街頭鬥毆，黃男持鐵棍猛毆少年。（圖／記者陳玉攝）

記者陳玉／台中報導

台中黃姓男子與黃姓少年有債務、感情上的糾紛，26日晚間9點多相約在天津路、綏遠路口的超商外談判，雙方一言不合，黃男竟撂人，並持現場鐵製把手往少年頭部猛毆，少年當場頭破血流，負傷逃往附近彩券行求救；警獲報啟動快打到場，歐人男子早已逃竄，經連夜調閱監視器追人，4小時內逮回7名嫌犯偵辦。

據了解，17歲黃姓少年與黃男有債務及感情上的糾紛，26日晚間9點半，2人相約在超商外談判，未料一言不合，黃竟叫來6名友人助陣，隨手持現場鐵製把手對少年一陣亂歐，造成其頭部外傷，少年負傷跑到300公尺外的彩券行躲藏求救，由彩卷行人員報警。所幸少年並無生命大礙，送醫包紮後已返家休息。

▲黃姓少年滿臉血急奔彩卷行求救。（圖／記者陳玉攝）

警獲報後立即出動8警車、16名快打警力，但到場時已不見7名歐人男子，經連夜調閱相關監視器，迅速鎖定7嫌，分赴大雅、豐原、彰化及苗栗等4處將人帶回釐清案情。

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