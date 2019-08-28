「逾1成業者0收入＋飯店打1折」　反送中衝擊香港旅遊業

▲香港825荃葵青遊行。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

「反送中」風波延燒至香港旅遊業，綜合陸媒報導，由於示威者的遊行活動涉及許多觀光勝地，導致旅人卻步，損失的遊客達到5成，還有飯店的價格跌至一折，部分員工因此被放無薪假。此外，根據香港3個旅遊公會於12日發佈的調查顯示，近兩個月來，受訪者平均收入跌幅接近8成，逾1成收入為0。

報導舉例，示威者7月7日遊行的起點是遊客集中的尖沙咀，遊行隊伍隨後往連接香港與內地的高鐵西九龍站前行，導致大批沒有預先購買高鐵票的旅客，被打亂原定計劃。港鐵稱，當日約有3.1萬人次乘搭高鐵進出西九龍站，較平日周末平均客量暴跌50%。

▲荃葵青遊行 。（圖／路透社）

香港特區立法會旅遊界議員姚思榮23日表示，訪港旅客人次持續下跌，7月訪港旅客跌幅達雙位數，預計8月和9月訪港旅客人次將顯著下降；6月酒店入住率比去年同期下跌3個百分點，7月更出現雙位數跌幅。

此外，香港彌敦道上一家酒店的房務人員告訴記者，8月以來，酒店入住率只有4成，原本房價在千元（約新台幣4000元）以上，現在低至400到500港元（約新台幣1600元至2000元）。香港工會的消息指出，尖沙咀有飯店員工表示，飯店受社會事件影響，入住率和餐飲收入下跌，為免進一步出現赤字，要求員工在8月9月放年假和無薪假。

▲香港日前的觀塘遊行爆發警民衝突。（圖／路透）

香港旅遊業界16日發起遊行，抗議示威者打爛業界飯碗，令旅行社收入大減，同時支持警方嚴正執法。數據顯示，香港的旅遊業從業人員數量，佔總就業人口的6.7％，直接從業人員約有27萬，零售、飲食等行業從業人員有50萬左右，相關產業的萎縮，直接影響到了幾十萬人的就業。