反送中延燒　新加坡暫停大學生赴港計劃　影響超過100人

▲香港荃葵青遊行。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

隨著香港「反送中」風波延燒，如今傳出新加坡陸續出現原本將赴港交流的大學生，取消相關行程或計畫，其中南洋理工大學已經有3名學生決定不去香港，至於一些學生還無法在新學年讀到有意修讀的課程，可能無法如期完成學業，或被迫選修不熟悉的課程。

《星島日報》報導，南洋理工大學發言人稍早表示，考慮到香港目前的局勢，校方讓原本將在新學期到香港參加交換計劃的學生決定是否繼續其行程。3名決定不到香港的學生，若接下來想參加交換計劃，他們可在11月提出申請。

此外，新加坡國立大學發言人指出，本月開始的新學年，將有約130學生到香港參加交換計劃，目前決定退出交換計劃的學生不到10名。

▲「反送中」風波讓新加坡有學生取消赴港計畫，圖為14日香港機場狀況 。（圖／記者黃彥傑攝）

《8視界》報導，因為香港示威活動導致交換計劃取消的一些本地大學生，可能因此蒙受財務損失，學業進度也可能受影響。報導引用《今日報》指出，受「反送中」影響赴港交流計畫的學生超過100名，其中56人來自新加坡國立大學，41人來自南洋理工大學。

根據新加坡《聯合早報》，外交部在本月16日發佈旅遊通告，指香港示威活動可在很少或沒有通知的情況下發生，並可能演變成暴力事件，勸請該國國人若非必要，應延後前往香港的行程。此外，新加坡本地大學將暫緩新學期學生赴港交換及交流計劃。