20人反送中被炒魷魚！逾百示威者集會「譴責國泰」：製造白色恐怖

▲職工盟譴責國泰解僱反修例員工。(圖/美聯社)

記者蔡儀潔/綜合報導

在香港「反送中」風波期間,有航空業人員因參與示威,或在社群媒體發表言論,而被公司解僱。職工盟今(28)日下午4點於中環愛丁堡廣場發起集會,譴責國泰航空解僱涉及反修例活動或發表相關言論的員工,現場超過百人出席。示威人士隨後會遊行至太古廣場,向國泰大股東太古集團遞交請願信。

根據《香港01》報導,此次集會於4點15分正式開始,大會主持稱,已有20名航空業界人士被航空公司或機管局解僱,指他們都因為參與反修例活動「被清算」,今日集會目的是要聲援這些人士,捍衛政治權利與工作權利。

▲國泰航空機師譚文豪20日請辭,稱「希望這場航空界政治風暴能夠至我而止」。(圖/翻攝譚文豪 Jeremy Tam臉書)

職工盟主席吳敏兒隨後宣讀宣言,稱被解僱的人包括8名飛機師、4名空中服務員、4名地勤及4位管理人員,全部的解僱原因均為「不能透露理由」,她促請國泰撤回解僱決定,立即將因政治理由被解僱的員工復職,並尊重言論自由,收回具禁制性的指引,亦促民航局及機管局停止以言入罪。

日前被國泰航空解僱的港龍空勤人員協會主席施安娜,今天亦上台發言,稱每位員工均希望與公司共渡難關,但員工最終被公司離棄,重申雖然自己被擋在航班以外,但她不會停止發聲(Being shut out of the aircraft, but I won't shut up)。

職工盟原申請26日舉行國泰城集會,但周日(25日)仍未獲警方回覆,遂決定將集會延至今日舉行,卻遭警方發出反對通知書,昨(27)日提出上訴亦被駁回,最後才改為在愛丁堡廣場舉行。

除了航空業外,香港24個專業界別將於9月2日和3日發起罷工,包括金融業、銀行界、社福界、會計界、法律界等。罷工發起人今日下午身穿黑衣、頭戴黃色頭盔,在記者會上宣佈,9月2日兩區集會將於下午1點30分,在梳士巴利花園及添馬公園舉行;9月3日集會則於下午1時30分在遮打花園進行,由職工盟代為向警方申請不反對通知書。