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反送中迄今爆768件「網路肉搜」案　72%受害者是警員

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▲▼香港,荃葵青遊行,港警。（圖／路透）

▲荃葵青遊行中的港警。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

反送中風波引發香港多起警民衝突，傳出有網友於網上互相發佈個人資料，進行肉搜報復。由6月14日至今，香港個人資料私隱專員公署共接獲及發現768宗疑似政府官員、警員及示威者等個人資料被「起底」個案，其中受影響的人士裡有72%為警務人員，公署已要求有關平台移除872條連結。

《東網》報導，網上社交平台及討論區等，有474條連結已被移除，自6月至今，公署已致信38次，要求8個涉案的網上社交平台及討論區，停止發表所有不恰當貼文，此外，公署又成立專責隊伍，主動搜尋不恰當貼文的連結，超過一半的有關平台已被移除。

▲▼香港,荃葵青遊行,港警。（圖／路透）

▲「反送中」風波中傳出有警務人員的個資遭公佈，圖為荃葵青遊行中港警。（圖／路透）

公署指出，近日有公眾人士搜集警務人員妻子或女朋友的個人資料，如姓名、身份證號碼或電話等，繼而在網上平台圖文並茂、語帶恐嚇的貼文都是違法的。公署預計，隨着新學年開始，相關個案的數量將會上升，會優先處理涉及兒童和青少年的個案。

根據《星島日報》，公署已在新學年開始之際，致函全港中小學校長，並向他們提供公署製作的宣傳及教育資料，幫助老師教導學生如何防止網路霸凌。

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