PChome24h購物結盟中華郵政　i郵箱取貨加入配送

▲PChome網路家庭執行長蔡凱文（左）、中華郵政協理郭純陽（右）共同宣布PChome「i郵箱取貨」服務上線。（圖／PChome提供）

記者洪菱鞠／台北報導

網購訂單逐年成長，電商業者投入強化最後的物流服務，PChome24h購物和中華郵政宣布合作「i郵箱取貨」，除原先的宅配送貨和全台1萬多家4大超商取貨外，即日起再新增智能櫃取貨點，包括全台各地郵局、台北市捷運站、學校、社區等，透過手機簡訊碼就能領取訂購的商品，目前配送點有450個，預計今年目標拓展至1,000個。

網家今年上半年成立運籌中心，整合物流資源及倉儲服務創新，其中，攜手中華郵政導入「i郵箱取貨」智慧取貨服務，自7月試營運以來，PChome網路家庭運籌中心代理運籌長鄭超倫觀察到，選擇i郵箱取貨的消費者以北部地區取貨頻次最多，主要購買類別以3C周邊、生活日用品、食品為大宗；取貨時段方面，超過5成消費者在傍晚5點到晚上10點取貨，也有人甚至會在午夜以後才取貨。

由於滿290元即可免運，網家發現消費者購買的商品與宅配不同，像是熱賣的3C周邊，包括手機殼/套、微單眼相機周邊、手機線材、記憶卡、滑鼠最多人買；另外，一卡通/悠遊卡造型卡、飾品等生活日用品也相當受歡迎；修繕商品如門鈴、DIY手工具、防水塗料，以及女性貼身用品、液體衛生棉等，休閒零食、泡麵/快煮麵、進口零食等食品也很受青睞。

PChome網路家庭執行長蔡凱文表示，因為是新服務，消費者雖然比較不熟悉，但從現階段來看，使用率和觸及率都還在成長，而新型態物流方式，對於像99購物節、雙11這類大電商活動有一定幫助，能夠分散配送流量。接下來將和中華郵政洽談之後更多的合作型式，例如透過i郵箱就能退貨的逆物流，増加其他使用方式。

不過智能櫃配送商品有裁積上的限制，目前佈點位置也還不夠精準，電商業者如東森購物就認為，相較於遍佈各地的超商，超商快取仍更能符合消費者需求。東森購物加強超商取貨服務，除了網購通路，電視購物通路也於2018年4月起擴大實施，尤其再搭配電話客服接單流程，搜尋技術做到可以快速根據會員住址找到符合的超商，並方便下一筆訂單也能同步使用，服務推出後受到廣大會員的認同。