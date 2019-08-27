中華郵政聯手PChome24h！網拍能配送「i郵箱」　期間限定免運費

▲即日起在PChome下單，可選擇配送至全台任一i郵箱，24小時都可自由取貨。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政與PChome24h購物27日宣布，啟動國內大型電商與「i郵箱」合作的新型態購物配送服務，提供更多元的網購取貨管道。即日起於PChome購物網站下單的網拍，可指定配送至全台任一「i郵箱」，另外，到12月31日止，購物滿290元都享免運服務。

中華郵政發言人郭純陽指出，目前「i郵箱」據點已突破1,000座，並持續擴點，預計今年底前將達2,000座，根據統計，去年使用i郵箱取寄件合計超過80萬件，今年到8月也已經有90萬件，預計今年能很輕鬆地超過100萬件。

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▲中華郵政與PChome聯手推出i郵箱配送服務。（圖／記者賴文萱攝）

PChome網路家庭運籌中心代理運籌長鄭超倫表示，中華郵政一直是PChome在物流上很重要的策略夥伴，現在很多消費者不方便在家等待收件，加上i郵箱選擇在交通便利的捷運站佈點，民眾也可在上下班途中自由取件，這次合作就是希望擴大多元取貨選擇。

即日起在PChome購物網站下單的網購商品，可指定配送至任一「i郵箱」，民眾可透過一次性簡訊密碼開鎖及獨立式儲格設計，享受24小時全年無休的便利取貨服務，並可保護隱私與取件安全。

▲到年底前，在PChome24購物消費滿290元，可免運配送至i郵箱。（圖／記者賴文萱攝）

為鼓勵民眾體驗「i郵箱」，即日起至12月31日止，在PChome24購物消費滿290元，即可免運配送至「i郵箱」。另也有不限購物金額配送「i郵箱」現金積點回饋活動，8月27日至8月31日購物享現金積點68元；9月1日至10月15日享現金積點24元回饋。

▲中華郵政行動i郵車亮相，未來將運用於民眾體驗上。（圖／記者賴文萱攝）

中華郵政今也展示首部結合玉里行動郵車及行動圖書館概念開發的「行動i郵車」，讓「i郵箱」搭載在鷗翼車內，增添其機動性，未來將運用於行銷推廣、民眾體驗及員工教育訓練。

最新的第4代亮綠色「i郵箱」，除簡化儲格為大、中、小3種常用尺寸，另搭配多元金流支付工具及智慧郵筒，可隨時取、寄包裹及收寄平信及限時信函，未來將再開發創新功能，也不排除與其他電商業者如蝦皮購物、momo、yahoo購物等合作。