姓名、手機末3碼都一樣！潭子莊小姐嘆「包裹被領走2次」　網再抓3巧合：太神

▲超商包裹示意圖。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

到超商領包裹時不僅要報上自己的姓名，店員還會需要用手機末3碼雙重確認，以免包裹被誤拿。不過台中一名莊小姐卻剛好遇上「同名同姓」、且末3碼都相同的民眾，害她包裹被取走2次，覺得傻眼。網友們看完還提出「3個要素」才能讓此事成立，直呼一切真的太神了。

「廢友們有遇過跟你同名同姓、手機末3碼也一樣的嗎？」一名女網友在臉書「爆廢公社」發文，她表示自己的網購包裹已經被同姓名的民眾取走2次了，種種巧合讓她直呼想認識對方，「潭子莊小姐我想認識妳！好險我是貨到付款。」

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網友們看到這巧合都驚呆了，還點出3點共通點：不僅2人要剛好都有上網買東西，商品還要差不多時間到貨，因為會有簡訊通知；更重要的是，2人還必須選同一個超商門市取貨，3要素缺一不可，才有可能發生這種情況。

▲ 網購示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

其他網友則表示2人看起來都很愛網購，真的可以認識一下，「這個真的扯爆」、「而且還住附近欸，被拿走2次有點衰」、「可以認識然後一起買東西」、「有遇過同名同姓，但末3碼不一樣」、「妳要不要改名」、「以後要附上照片了」。

還有人好奇對方難道不會察覺金額可能不同，或是拆開後發現不對，拿回去門市還？對此原PO則表示包裹從來都沒有回來過，對方可能因為買太多沒記得金額就全領走，如果要退貨反而還找不到管道，仔細一想好像是對方更麻煩一點。

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