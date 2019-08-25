都快秋天還等不到夏季制服！郵差怨「整天白白臭臭」　中華郵政回應了

▲中華郵政今年尚未發放夏季制服讓郵差汰舊換新，引來郵差抱怨。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

快進入秋天了，但中華郵政今年卻遲遲未發放新的夏季制服讓郵差汰舊換新，有新進郵差抱怨，新人只有2套根本不夠換，每天不敢洗衣服，整天白白臭臭的。對此，中華郵政表示，主要是因為要改善布料容易褪色、不透氣的問題，導致這次延遲發放，預估10月下旬左右將可發放，但若能提早完成發放當然最好。

郵差每天在外風吹日曬，夏季制服耗損速度快，就有新進郵差在FB社團「郵局郵政全民開講」抱怨，「新人只有2套根本不夠換，每天都不敢洗衣服，整天白白臭臭的，好難過」，也有不少郵差附和，「中秋節快到了，夏天制服竟然還沒發，行政單位到底多忙，連這種基本的事情也能拖延」、「我夏季制服破到只剩1、2件，自己縫縫補補當寶，已經不求涼爽通風，只求可以穿就滿足」。

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也有郵差說「你不知道郵局都夏天發冬季制服，冬天發夏季制服嗎？」、「好慘！咱們像丐幫了嗎？」。另有郵差建議，先看看前輩有沒有多的吧，不過該郵差則感嘆「終究還是得穿別人的」。

▲中華郵政表示，今年因為要改善制服易褪色、不透氣問題，才會延遲發放。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

對此，中華郵政發言人郭純陽表示，中華郵政在單數年會發一套夏季制服，雙數年發兩套夏季制服，因此老員工手上都會有好幾套夏季制服。今年夏季制服發放時間比較晚，主要是因為有郵差反應制服布料容易褪色，也比較悶、不容易透氣，因此找來外面專家重新改良。

他說，過去是先做好衣服成品再去染色，今年改為先染色再去做成品，所以才會拖得比較久，預估10月下旬左右就可發放，一人兩套，總計發放約2.2萬套。

針對新進員工制服不夠換部分，郭純陽則說，新員工不用等總公司統一發配，本來就可以向單位申請備用服裝，若單位沒有庫存，也可以向總公司物料科申請布料去外面縫製。