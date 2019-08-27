東森購物攜手Dyson推獨家破盤價　再送20%東森幣回饋

▲即日起至9/30，在東森購物買Dyson再抽Dyson，並再送20%東森幣回饋。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

想入手Dyson，在台灣買也可以撿到便宜！東森購物與Dyson去年11月合作推出獨家組合和售價，讓會員直呼買到赚到，全月一共賣出3,000台；今年雙方再攜手合作於9月Dyson會招月，活動規模更大、商品更多，主打都是市場熱銷搶購品，將在東森祭出驚嚇破盤價，且買再抽Dyson、送20%東森幣等回饋。

東森購物表示，8/28晚間22:40將於34台推薦Dyson Pure Cool Me空氣清淨風扇，這款新機今年7月上市，一上市就被搶購一空；8/30晚間21:20於46台推薦擁有60分鐘續航、強勁吸力的V10吸塵器，全配件一次到位，主打最大組合與最殺價格，2萬元有找；9/5晚間21:20則於47台推薦Dyson 360 Heuriest智能吸塵機器人，360全景鏡頭再搭配定位地圖建構技術技術，能夠做到無死角清潔。

此外，即將進入夏末換季，東森購物8月底結合服飾配件推出時尚搶購會，打出流行精品破盤價，8/26～8/30每日於47台9:00～9:40，40分鐘內連續推薦2～3項限量出清商品，包括英國KANGOL旗艦版機能上衣和Life8 Ultra360盛夏限定飛織鞋等，皆為本季暢銷款，僅於本檔銷售。